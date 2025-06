Minaccia inquilini da sfrattare con una molotov

Voleva sfrattare gli inquilini e per farlo si è presentato con una molotov e un coltello, minacciando di incendiare l’appartamento. Protagonista un uomo di Monsampolo, finito a processo ad Ascoli per i fatti avvenuti il 18 marzo 2023. Secondo la Procura, la bottiglia incendiaria era una vera arma da guerra. L’imputato ha chiesto di patteggiare in continuazione con un altro reato; il giudice deciderà il 30 ottobre. Le due vittime, spaventate, hanno denunciato tutto e sono parte offesa nel procedimento. Il caso richiama l’emergenza abitativa che sta esplodendo in tutta Italia.