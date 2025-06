Minaccia ragazzini con una pistola. E spunta arsenale

I carabinieri di Portomaggiore (Ferrara) hanno arrestato un pensionato incensurato di 68 anni per detenzione e porto illegale di armi, ricettazione e minaccia aggravata. L’uomo, l’altra sera, a bordo dell’auto ha rimproverato un gruppo di ragazzini tra 16 e 17 anni che, in sella a bici e scooter, per lui stavano ostacolando la circolazione. Poi ha anche estratto una pistola mostrandola ai ragazzini. E questi hanno avvisato i carabinieri. Scattata la perquisizione, i militari hanno trovato un revolver in uno zaino. A casa dell’uomo poi è stato scoperto un piccolo ‘arsenale’: 4 fucili da caccia, tre revolver e una pistola.