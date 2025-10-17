Morire al porto di Ravenna. Autotrasportatore a piedi travolto da un camion

È morto travolto da un camion mentre lavorava al porto di Ravenna, nel piazzale del terminal inerti del Gruppo Sapir. La vittima, Giuseppino Zuccoli, 67 anni, residente a Fermignano (Pesaro e Urbino), era socio della Cooperativa Trasporti Fossombrone, dove lavora anche il figlio. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 6.30, all’inizio del primo turno di carico e scarico dell’argilla. Nonostante i soccorsi immediati del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto Polizia, Medicina del lavoro e Ausl. Il pm Angela Scorza ha disposto l’autopsia, che sarà affidata lunedì, e il sequestro del mezzo; l’autista è stato indagato per omicidio colposo, come atto dovuto. Le telecamere interne hanno ripreso la scena: dopo aver passato dei documenti al camionista, Zuccoli si sarebbe spostato dietro un angolo cieco del mezzo, venendo travolto. È possibile che quell’area fosse interdetta ai pedoni per motivi di sicurezza.

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno proclamato un’ora di sciopero per lunedì 20 ottobre, da tenersi nell’ultima ora del turno o dell’orario giornaliero, per tutte le lavoratrici e i lavoratori del porto. I sindacati chiedono piena chiarezza sull’evento e un rafforzamento delle misure di sicurezza. "Un pensiero a lui, ai suoi colleghi e alla sua famiglia". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, durante un intervento al Senato. Profondo il cordoglio dei vertici Sapir, Riccardo Sabadini e Mauro Pepoli, che parlano di tragedia immensa e assicurano piena collaborazione con le autorità: "Per noi la sicurezza è da sempre la prima priorità".

Il sindaco Alessandro Barattoni ha definito l’accaduto "inaccettabile", chiedendo un "salto di qualità" nella sicurezza sul lavoro. La parlamentare Ouidad Bakkali (PD) ha invocato un nuovo Testo Unico sulla sicurezza, norme più severe e più formazione: "La sicurezza non è un costo, ma un dovere morale e collettivo". Anche il commissario dell’Autorità Portuale, Francesco Benevolo, ha espresso vicinanza alla famiglia e alla comunità portuale, ribadendo l’impegno nel "rafforzare prevenzione, formazione e controlli per innalzare i livelli di sicurezza del lavoro". Le sigle sindacali hanno poi richiamato l’attenzione sull’aumento degli infortuni in provincia, molti dei quali in appalto e con mezzi in movimento. Chiedono un confronto urgente con le aziende e il rilancio del Protocollo sulla sicurezza del porto di Ravenna.