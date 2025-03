Morto in cella col gas. L’inchiesta si riapre. Il padre: potevano salvarlo

Solo domenica nelle carceri italiane si sono registrati tre suicidi. Tra i penitenziari con il maggior numero di decessi c’è quello modenese del Sant’Anna: da dicembre se ne sono registrati quattro e sono stati aperti due fascicoli in procura. Proprio per far luce sulla morte di un carcerato 40enne, trovato cadavere in cella il 20 febbraio del 2023 da un altro detenuto ieri il gip del tribunale di Modena, Andrea Scarpa ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura e ordinato nuovi accertamenti.

Fabio Romagnoli, così si chiamava la vittima, di origini ferraresi e cuoco per lungo tempo al Lido di Spina, fu trovato morto accanto ad un fornellino elettrico. ‘Strumento’ notoriamente utilizzato dai detenuti per scaldare i viveri ma, soprattutto, per togliersi la vita inalando gas. E’ proprio su questo che il giudice modenese chiede di indagare: Romagnoli aveva già tentato il suicidio prima fuori dal carcere e poi all’interno, seppur avesse negato con i familiari la circostanza. Perchè dunque era in possesso del fornellino? Inoltre il Gip Scarpa ha disposto che vengano sentiti i genitori e il compagno di cella di Romagnoli in merito allo stato psicologico del detenuto nei giorni precedenti la morte.

A spiegare come il figlio fosse in condizioni di salute precarie; come avesse perso tantissimi chili e come, nel corso dell’udienza che si era tenuta a Ferrara, non si reggesse in piedi è il padre, Michele Romagnoli, residente a Ferrara, Portomaggiore, e autista nella centrale operativa del 118 a Ravenna. L’uomo, infatti aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del fascicolo, aperto in procura contro ignoti per il reato di omicidio colposo, chiedendo che si accertassero eventuali responsabilità circa la morte del 40enne, finito in carcere dopo un’evasione dagli arresti domiciliari.

Romagnoli, infatti, uscì di notte in auto nonostante si trovasse ai domiciliari per due denunce di stalking da parte di altrettante ex compagne. "Non ci speravo e sono soddisfatto della decisione del giudice di effettuare ulteriori accertamenti – sottolinea l’uomo – Fabio non me lo riporta indietro nessuno ma vorrei fosse fatta chiarezza su quanto accaduto nella speranza di salvare altri ragazzi che magari si trovano nella situazione di mio figlio. Era un bravo ragazzo, un grande lavoratore ma quando entrava in crisi era fragilissimo. Se lo avessero seguito – continua l’uomo -, visto e considerato che mio figlio aveva già tentato il suicidio, se non gli avessero ridato il fornelletto tutto ciò non sarebbe successo. Ci eravamo sentiti il giovedì precedente – conclude l’uomo. Avevamo fatto dei progetti e in quel momento era lucido. Speriamo solo di dargli ora un po’ di giustizia".

"Siamo soddisfatti del lavoro fin qui svolto ma soprattutto della decisione del Gip modenese, che potrebbe segnare un punto di svolta nella prevenzione del rischio suicidario all’interno degli Istituti penitenziari – rimarcano i legali Sebastiani e Pettinacci. Romagnoli era un soggetto fragile, che aveva già tentato il suicidio durante la carcerazione e che, stando a quanto riferito da lui stesso ai suoi familiari nelle ultime settimane di vita, si trovava in grave sofferenza psichica".