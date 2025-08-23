Mostra fotografica per ricordare Cristina

Mostra fotografica su Cristina Golinucci, la ragazza sparita a 21 anni, il primo settembre 1992, mentre stava andando a incontrare il padre spirituale in un convento dei cappuccini a Cesena. Sarà inaugurata domenica 31 agosto, alle 16, al circolo Acli in via Ronta. La mostra ripercorre i 21 anni di vita, i 33 di scomparsa e i 22 di Penelope, l’associazione fondata in Emilia-Romagna dalla madre della giovane, Marisa Degli Angeli. Saranno esposti articoli di giornale e saranno ripercorse tutte le tappe alla ricerca della verità.