No centro estivo a figlio di docenti ’Voi a casa d’estate’

Bambino ‘rifiutato’ al centro estivo perché il padre e la madre sono insegnanti e dunque ‘non lavorano d’estate’. Scoppia il caso a Cesena, dove la richiesta della famiglia, per iscrivere il figlio al centro estivo, non è stata ritenuta prioritaria perché i genitori non sarebbero impegnati sul lavoro in estate. La madre del piccolo dice che "è stata data la precedenza ai genitori che nel periodo estivo lavorano. Io e il mio compagno siamo due docenti, quindi siamo stati tagliati fuori". Formalmente i docenti sono in ferie nel periodo di agosto: negli altri mesi nei quali non si tengono le lezioni, sono in realtà a disposizione.