"Non sono defunto, è una bufala" Allevi: combatto e amo la vita

"Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto"". Con un post Giovanni Allevi smentisce la notizia sulla sua morte, circolata nelle ultime ore. Sin dal primo momento il compositore e pianista, che circa un anno fa ha rivelato di avere un mieloma e di doversi curare "lontano dal palco", ha sempre condiviso con i fan la sua lotta contro la malattia.

Qualche giorno fa in un altro post Allevi aveva scritto: "Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa".

Tornando alla bufala (e sottilineato che si è trattata di una bufala di pessimo gusto) va detto che proprio per la popolarità planetaria e il numero enorme di fans in tutto il mondo, lo stesso Allevi ha prontamente stoppato con un post sul suo profilo Twitter e in quello sulla sua pagina Facebook.

Una valanga di commenti è poi comparsa in calce al post; tanta l’indignazione fra i suoi fans, ma ancor più le parole di incoraggiamento per il musicista ascolano che sta combattendo strenuamente la sua battaglia. A giugno 2022 Allevi ha annunciato di essere gravemente malato (mielona multiplo) e che avrebbe dovuto affrontare un lungo percorso per affrontare l’emergenza riguardante la sua salute.