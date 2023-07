Nozze d’oro di ‘Ciao Mare’ Da domani Cd col Carlino

"Ciao Mare" di Raoul Casadei è la canzone simbolo dell’amore dei romagnoli per la spiaggia, l’acqua che la bagna, un rapporto che, nel corso degli anni, è stato, ed è anche adesso, il cuore del ricchissimo patrimonio della musica popolare di quella terra. Il brano, che nel 2023 compie 50 anni, è contenuto, in diverse versioni, nel cd omonimo curato dai figli di Raoul, Carolina e Mirko

Mirko Casadei (foto a destra), quel brano segnò l’inizio del successo del liscio oltre la Romagna...

"Sì, Raoul aveva assunto la direzione dell’Orchestra solo due anni prima, dopo la scomparsa dello zio Secondo che l’aveva fondata, e credeva moltissimo nelle possibilità di questa canzone. Era, secondo lui, l’occasione che il liscio aveva di diventare musica identitaria non solo della sua terra",

E la portò al Festivalbar...

"Il direttore e presentatore del Festivalbar, Vittorio Salvetti non era per niente convinto. Non voleva mescolare una canzone che arrivava dal mondo contadino con le star del momento, il Festivalbar allora era la passerella dei grandi divi anche internazionali, quell’anno c’erano, tra gli altri, Elton John e Paul McCartney. Inizialmente Raoul sarebbe dovuto essere un ospite, ma alla fine Salvetti mise Ciao Mare in gara. E fu un successo enorme. Scherzando con papà, mentre il brano impazzava nei juke box su tutte le spiagge d’Italia, gli diceva,’ Raoul, se vinci mi licenziano’ . Non vinse, ma da quel momento il liscio entrò nelle case di tutti gli italiani"

Liscio che ancora non si chiamava così.

"La definizione la coniò Raoul lo stesso anno. Si esibiva alle Rotonde di Garlasco, una grandissima sala da ballo in provincia di Pavia. La pista era pienissima, l’orchestra intonò Ciao Mare e tutti danzavano, papà ebbe di fronte a sé l’immagine di una folla felice che si amava, si abbracciava e, preso dall’entusiasmo, pronunciò la famosa frase, ‘Vai col liscio’. Il giorno dopo era su tutti i giornali".

A cosa è dovuto, secondo lei, il successo di Ciao Mare, 50 anni dopo?

"Alla sua semplicità, è una canzone che affascina persone di tutte le età. Mio padre quando la scrisse, nel 1972, aveva appena abbandonato il suo lavoro precedente, quello di insegnante di scuola elementare, ancora non faceva il musicista a tempo pieno, e i bambini erano il suo primo pubblico. Se i brani che scriveva piacevano a loro, entravano nel repertorio dell’orchestra"

Lei quando ha scoperto Ciao Mare?

"Io sono nato proprio nel 1972, quindi tra le note di Ciao Mare. Quando ho preso la direzione dell’orchestra paterna, nel 2001, ho subito realizzato una mia versione del brano, ‘Ciao Mare Party’, facendo incontrare liscio e musica latina, con un grande rispetto per l’originale". Pierfrancesco Pacoda