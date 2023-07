Nubifragio in Romagna Nuova strage di alberi

CERVIA (Ravenna)

Supercaldo e poi super nubifragi, sta capitando di continuo. Ieri giornata diffcile in Emilia Romagna, fra Modena e Riviera. Una vera e propria bomba d’acqua sul litorale cervese, sferzato anche da violente raffiche di vento, ha fatto cadere una sessantina di alberi, perlopiù pini, a Cervia. Nella maggior parte dei casi, le piante sono crollate in pineta: alcune invece sono finite sulle strade creando problemi. In alcune aree pinetali di Milano Marittima per precauzione l’accesso è stato vietato. Protezione civile e vigili del fuoco sono subito intervenuti per liberare le strade: si prevede che entro domani la situazione tornerà alla normalità. Nelle campagne del Faentino le coltivazioni sono invece state danneggiate da una fitta gradinata che non ha risparmiato le coltivazioni tra San Pietro in Vincoli e Gambellara. Coldiretti lamenta danni che già da una prima stima appaiono consistenti.

Milano Marittima, nell’area attorno a viale Jelenia Gora, e la zona Terme sono state le più colpite. Si è trattato di un’ora da panico, perché la memoria è tornata subito alla tromba marina del 2019 oltre che alla recente alluvione. Particolarmente colpita è stata l’area dove si trovano il Parco Naturale di Cervia, le saline, la Casa delle Farfalle e il Golf Club di Milano Marittima. A scopo precauzionale è stato chiuso il cimitero, mentre a riportare danni è stata anche la chiesa di Madonna del Pino sulla quale sono crollati alcuni pini. Anche un paio di abitazione private sono inagibili, due le famiglie evacuate in attesa delle verifiche di stabilità. Da Ravenna si è mobilitata la Prefettura, in contatto con la locale amministrazione comunale. Diverse squadre di vigili del fuoco e ditte private si sono subito messe all’opera per tagliare e rimuovere i pini crollati, al fine di ripristinare la viabilità rimasta interrotta in molte strade, tra cui la statale Adriatica dove il traffico è rimasto paralizzato. Nonostante il disastroso evento, non si segnalano incidenti di particolare gravità.

Ma ci sono anche due persone rimaste ferite, una coppia che stava passeggiando nella pineta quando, sorpresa dal fortunale, è stata colpita da una pianta crollata, per fortuna senza drammatiche conseguenze. Danni consistenti li hanno riportati anche alcuni stabilimenti balneari, dove lettini e ombrelloni sono stati letteralmente spazzati via, campi da gioco e strutture sono rimasti seriamente compromessi.

Ilaria Bedeschi