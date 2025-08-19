Nuovi contratti in calo nel mese di agosto

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Emilia Romagna
Emilia RomagnaNuovi contratti in calo nel mese di agosto
19 ago 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
Dopo l’aumento dei nuovi contratti del mese scorso, ad agosto le imprese della provincia di Reggio Emilia evidenziano nuovamente dati negativi sulle attivazioni, destinate a fermarsi a 2.550, cioè 170 in meno rispetto all’agosto 2024 (-6,3%).

Nei due mesi successivi è però prevista una ripresa, tanto che il trimestre agosto-ottobre dovrebbe chiudere con 12.560 nuovi contratti e un lieve incremento (+0,4%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati per agosto evidenziano previsioni di un forte calo nell’industria che, perdendo 300 nuovi contratti, si posizionerà a quota 770 e in calo del 28,0%. Sia il manifatturiero sia le costruzioni accusano cali vistosi nella ricerca di risorse umane, rispettivamente del 28,4% e del 21,1%. La diminuzione dei nuovi contratti è più contenuta nei servizi, che perderanno 40 unità, attestandosi a 1.610 e in calo del 2,4%.

