Nuovo decollo per il Ridolfi. Punta a un milione di passeggeri

L’aeroporto ‘Ridolfi’ di Forlì ha chiuso il 2024 con circa 130.000 passeggeri, ben al di sotto delle previsioni iniziali di 220.000. Un dato che tiene accesi i riflettori su uno scalo che, negli ultimi anni, è stato uno dei protagonisti indiscussi del dibattito economico regionale: con il suo numero ad oggi insufficiente di voli, è o non è sostenibile? È o non è meritevole di un aiuto da parte della Regione Emilia-Romagna per ridare slancio alla struttura? Lo scalo è oggi guidato da F.A., una cordata di imprenditori locali che ne hanno preso le redini (al timone c’è Giuseppe Silvestrini, già presidente di Unieuro) e sembrano guardare ancora al futuro con ottimismo, nonostante le difficoltà, mentre il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale, pur manifestando la volontà di spendersi per il rilancio della struttura, stempera gli entusiasmi, precisando come sia prima necessario verificare dati alla mano l’opportunità di una manovra economica ad hoc.

Attualmente a operare sull’aeroporto sono tre compagnie: Go To Fly, gestita dalla stessa F.A., che vola su Catania, Olbia, Trapani, Lampedusa, Karpathos e Vienna; Ryanair (Palermo e Katowice) e Georgian Airways che opera su Tbilisi, capitale della Georgia. Il Ridolfi, di fatto, al netto di un numero di voli non sostanzioso, sta vivendo una fase di consolidamento e sviluppo che guarda sia al traffico passeggeri sia alla manutenzione aeronautica. L’obiettivo è rafforzare la propria identità senza entrare in concorrenza diretta con altri scali, ma valorizzando le caratteristiche uniche del sedime aeroportuale.

Uno dei cantieri più importanti è quello dell’hangar Ferruzzi, gestito da Albatechnics, che grazie all’ampliamento in programma potrà ospitare velivoli di grandi dimensioni come l’Airbus 321. Entro il 2026 è inoltre previsto il ripristino e l’estensione di un capannone a sud della pista, nei pressi della torre di controllo. F.A. ha già acquisito i terreni per un eventuale allungamento della pista, lasciando quindi aperta la possibilità di futuri interventi infrastrutturali.

Sul fronte operativo, il 2025 dovrebbe chiudersi con un numero di passeggeri compreso tra 130 e 135mila, in linea con il 2024. La dirigenza sottolinea però che la capacità dello scalo potrebbe arrivare fino a un milione di viaggiatori annui con adeguamenti minimi al terminal. I dati confermano numeri in crescita dai collegamenti con la Sicilia. In particolare Ryanair continua a registrare voli pieni, e sono in corso trattative con nuove compagnie in vista dell’autunno. Sul piano regionale, prosegue ancora il dialogo con Bologna per possibili sinergie, nell’ambito di un tavolo coordinato dalla Regione: l’ipotesi, che sembra non convincere del tutto il Marconi, è quella di utilizzare il Ridolfi per decongestionare l’aeroporto del capoluogo almeno nei periodi di maggior traffico aereo.

Intanto sul piatto c’è anche un possibile nuovo arrivo nella società: F.A., infatti, ha ammesso i contatti con alcuni fondi di investimento, specificando però che la trattativa non è mai entrata nel vivo. Ma la disponibilità a un ingresso nella compagine societaria è trapelata, nei mesi scorsi, per bocca del vicepresidente Ettore Sansavini, alla guida anche delle cliniche del Gruppo Villa Maria e delle Terme di Castrocaro. Con spazi ampi e potenzialità di sviluppo superiori alla media italiana, insomma, lo scalo forlivese, nonostante le avversità, non ha rinunciato all’ambizioso obiettivo di diventare un punto di riferimento per il traffico aereo e per il comparto della manutenzione: se questo sarà effettivamente possibile dipenderà da molti attori diversi le cui mosse segneranno il futuro dello scalo e anche delicati equilibri regionali.