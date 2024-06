Nuovo stabilimento Ferrarini a Reggio

Un nuovo stabilimento produttivo per il colosso suinicolo Ferrarini. L’azienda comunica di aver firmato un preliminare d’acquisto per rilevare un’area da 180mila metri quadrati (di cui 50mila metri quadri potenziali al coperto) a Reggio Emilia, nella campagna tra le frazioni di Bagno e Masone, lungo la via Emilia verso il modenese. Da mesi erano in corso le trattative con il gruppo Veronesi, proprietario del polo dismesso dal 2004, oltre 300 dipendenti dell’Agricola Tre Valli-Aia per l’allevamento di tacchini. Ferrarini, da quando è stato omologato il concordato che ha visto l’entrata del Gruppo Pini, altro leader nel settore di macellazione e salumi, aveva già manifestato l’intenzione di trovare una location adatta dove spostare il sito produttivo che oggi è nei pressi della storica villa di pregio a Rivaltella di Reggio Emilia. Con il nuovo stabilimento, destinato alla produzione del prosciutto cotto e di altri salumi, Ferrarini intende rafforzare il progetto di integrazione di filiera agendo in sinergia con i macelli Pini Italia di Castelverde (Cremona) e Ghinzelli a Viadana (Mantova).

"Con estrema soddisfazione annunciamo oggi un traguardo molto importante per l’azienda, che certifica la solidità della visione a lungo respiro di una Ferrarini rinnovata, dagli ampi orizzonti di crescita e dalle grandi ambizioni", dichiara Roberto Pini, presidente di Ferrarini.