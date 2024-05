Obiettivo La Perla: vendita congiunta

Sulla vicenda La Perla, occorre che le procedure italiane e britanniche lavorino insieme così da individuare strada da seguire per il marchio e l’azienda in crisi. È quanto emerso da un incontro andato in scena nei giorni scorsi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha visto confrontarsi i liquidatori inglesi e i curatori italiani che si occupano dello storico marchio di lingerie e di tutti gli asset ad esso collegati per cercare di risolvere la situazione complessa presentata dalle giurisdizioni e dalle differenze nei requisiti della legislazione sull’insolvenza dei due Paesi. Al summit, presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto hanno preso parte i liquidatori britannici e i curatori italiani di La Perla Global Management, i commissari di La Perla Manufacturing e il curatore di La Perla Italia "per discutere - spiegano dal Mimit - la possibilità di una strategia che consenta un processo di vendita congiunta del marchio globale e dello stabilimento di Bologna".