Omaggio al mitico Goldrake sulla strada del mare. Una sagoma gigante ricorda il cartone animato

Sulla via Cervese, lungo la strada che da Forlì porta al mare, non passa inosservata la gigantesca sagoma di Goldrake apparsa nel giardino della famiglia Masetti, all’altezza di Caserma di Pievequinta. L’ha voluta Mirko Masetti, che ha ribattezzato la sua casa “Mirkolandia”, inseguendo il sogno infantile di creare una personale ’Isola che non c’è’. L’enorme robottone, acquistato a una fiera degli anni ’70 a Castelfidardo, celebra i 50 anni della prima messa in onda giapponese di Goldrake. L’eroe animato, arrivato in Italia nel 1978, resta simbolo di un’intera generazione e ancora oggi attira curiosi e nostalgici: molti si fermano a guardarlo dalla strada, rivivendo i ricordi di infanzia. Masetti sogna ora di trasformare la sua tenuta in un parco privato, libero e gratuito, per far rivivere giochi e atmosfere di quegli anni.