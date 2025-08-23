Onda solare vola nel deserto grazie alla Ferrari e a un team di studenti dell’università

Il team emiliano Onda Solare è arrivato in Australia per la World Solar Challenge 2025, la più prestigiosa gara al mondo di veicoli solari: 3.022 km da Darwin ad Adelaide. A partecipare sarà “Emilia 5.9”, un’auto a quattro posti progettata e costruita grazie al lavoro congiunto di studenti e ricercatori dell’Istituto Ferrari di Maranello, dell’Università di Bologna, di ITS Maker Academy e del Cnr, con il sostegno di varie aziende. Il veicolo, in fibra di carbonio e dotato di pannelli fotovoltaici, pesa 460 kg e raggiunge i 120 km/h. Dopo ritardi e un lungo viaggio via terra, ha finalmente raggiunto Darwin per le verifiche tecniche, pronta a sfidare oltre 40 team internazionali. Un vero gioiello che ha credenziali doc: made in Emilia-Romagna