Orrore a Bologna. Muore bruciata nel letto della casa popolare

"Le sigarette erano l’unica cosa che le era rimasta: senza quelle, diceva di non avere più vita". E sono state proprio quelle a portarla via per sempre. Loretta Mainardi, 79 anni, è morta bruciata viva nel suo letto nell’alloggio popolare in cui viveva da sola a Bologna, ieri mattina. Quando un incendio, che con molta probabilità ha avuto origine da una sigaretta che la vittima stava fumando stesa sul suo giaciglio, circondata da medicinali e pillole, è esploso all’interno della della sua stanzetta, non lasciandole scampo. La donna, infatti, era allettata per problemi di salute. Ad allertare i soccorsi, una vicina di casa che, precipitatasi sul pianerottolo, intorno alle 8.30, ha sentito un forte odore di bruciato: il fumo, le fiamme e poi le grida disperate della 79enne che chiedeva aiuto. Sul posto in via Rimesse, oltre a due pattuglie della polizia, sono corse più squadre dei vigili del fuoco. Che, dall’esterno, sono saliti in cima all’edificio Acer, all’ultimo piano, spaccando i vetri ed entrando da una finestra. Non c’è stato nulla da fare: la donna è stata trovata morta e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’anziana non aveva figli e viveva sola in quell’appartamento di edilizia popolare. Ad accudirla quotidianamente, le operatrici dei servizi sociali, che tre volte al giorno si presentavano a casa della signora, a cui era rimasto solo l’affetto delle assistenti sociali e del nipote. Una terribile fatalità, visto che l’ora prima del rogo un’assistente le aveva fatto visita. Oltre alle operatrici, a occuparsi delle sue condizioni sanitarie erano infermieri a domicilio. Per aprire la porta di ingresso, un codice di sicurezza segnalato su un foglietto che, all’arrivo degli assistenti sociali, veniva staccato dall’uscio. Al momento dell’incendio, però, il foglio era all’esterno dell’appartamento, proprio perché la donna era a casa da sola. Dopo i rilievi della polizia scientifica, starà agli agenti indagare sull’effettiva causa del decesso e scoprire l’origine dell’incendio.

Una tragedia, questa, che ha scosso l’intera comunità del condominio: tantissimi vicini, infatti, si sono radunati per capire l’accaduto. "Tutti le dicevamo di smettere di fumare e di non farlo più a letto – dicono i residenti –. Sapevamo che sarebbe accaduto, prima o poi". Anche le assistenti sociali avevano più volte segnalato questo pericolo, che si è concretizzato. "Una terribile tragedia – è il cordoglio del sindaco Matteo Lepore – sulla quale attendiamo di conoscere l’esito delle indagini sulla dinamica dell’incendio". Un’amica guarda la finestra all’ultimo piano ingrigita dal fumo: "Senza le sigarette diceva di essere persa". Il destino ha fatto in modo che fosse proprio quell’ultima sigaretta e toglierle la vita.