Patto Atlante-Bologna Fc Nuovo fornitore ufficiale Atlante è diventata official supplier del Bologna Fc per la stagione 2023-2024, con il ceo Natasha Linhart che afferma: "Siamo entusiasti di supportare una squadra così amata dalla nostra città". La linea di prodotti alto proteici GFF-Go For Fit è stata pensata per sportivi o persone attenti a uno stile di vita bilanciato.