Paziente morì in corsia. Dopo Daniela Poggiali sono stati assolti anche primario e caposala

Erano accusati per un delitto che però, secondo una sentenza passata in giudicato, non si è mai verificato. Il risultato in fondo non poteva essere che uno solo: l’assoluzione, come del resto avevano chiesto sia accusa che difesa pur con argomentazioni differenti.

E così è stato nella tarda mattina di ieri, dopo circa un’ora di camera di consiglio, per entrambi gli imputati. Ovvero l’allora primario e l’allora caposala, il 74enne Giuseppe Re di origine palermitana ma residente a Bologna e la 68enne Cinzia Castellani, originaria di Copparo ma residente a Fusignano. Dovevano rispondere di omicidio con dolo eventuale per la morte di una loro paziente 78enne, Rosa Calderoni, deceduta l’8 aprile 2014 a poche ore dal ricovero all’ospedale di Lugo: per la Corte d’Assise di Ravenna "il fatto non sussiste"; 90 i giorni di tempo per le motivazioni.

A catapultare i due nei guai, non era stata un’indagine qualunque ma l’indagine: perché aveva dato la stura a tutti gli accertamenti sulla 51enne ex infermiera Daniela Poggiali. Da quelle verifiche, lei aveva perso lavoro e qualifica per via di due foto sorridente accanto a una paziente appena deceduta. E aveva incassato una condanna definitiva a 4 anni e 7 mesi per via di alcuni furti in corsia. Ma, dopo l’assoluzione per il decesso di un paziente 94enne, a gennaio era stata assolta in via definitiva, dopo ben tre appelli, dall’accusa di avere ucciso Rosa Calderoni con un’iniezione di potassio. Tuttavia la pronuncia della Cassazione era arrivata prima dell’ultimo ricorso della Procura contro primario e caposala.

Secondo quanto a suo tempo delineato dall’accusa, pur a fronte dei tanti campanelli d’allarme, i due non avevano adottato tutti quegli accorgimenti necessari a impedire all’allora infermiera Poggiali di uccidere la paziente: solo che a questo punto quella della 78enne è stata ritenuta in via definitiva una morte naturale. Nessun omicidio dunque, nessuno da condannare. Soddisfatti gli imputati che hanno salutato il verdetto con una stretta di mano e un abbraccio.

"È una sentenza giusta e corretta, che conclude il più ingiusto dei processi - ha detto l’avvocato di Re, Tommaso Guerini -. La gioia non potrà mai ripagare un cittadino onesto della sofferenza patita".