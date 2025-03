Pesca, accordo europeo di Acquaroli e Lollobrigida

Si è conclusa ieri la visita italiana del Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis, a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, accompagnato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranita’ Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli (foto). La scelta delle Marche, come sede di questa visita, è’ stata determinata dal ruolo attivo svolto in questi anni da Acquaroli in questo settore. Il Commissario ha partecipato a diversi appuntamenti, dedicati alla valorizzazione delle risorse marine e al dialogo con il settore della pesca locale. Il programma ha incluso una visita al comando delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e al Museo del Mare e della Civilta’ Marinara delle Marche, sottolineando l’importanza della tradizione marinara e della tutela delle risorse ittiche. A seguire l’incontro, presso l’Università’ Politecnica delle Marche, con i rappresentanti del settore della pesca locale. "Ringrazio il Commissario Kadis per la sua presenza e per l’importante momento di confronto. Con la nuova politica europea, stiamo gia’ vedendo miglioramenti concreti" ha detto Lollobrigida.