Piano di investimenti sull’autodromo. Fan mobilitati sul web, raccolte 12mila firme

Il futuro del Gp di F1 a Imola si gioca su due tavoli: accanto a quello principale, sul quale si discute dei fondi per la gara, c’è quello animato dagli appassionati. Proprio ieri il colosso pubblico Con.Ami, al quale il Comune romagnolo ha affidato le sorti dell’Autodromo, ha presentato in Municipio un piano di attività che prevede forti investimenti sull’ammodernamento del circuito (d’intesa con Governo e Regione) e la conferma, anche per il 2026, dei 2 milioni attraverso i quali Imola partecipa alla cordata (tutta pubblica) che copre i costi della gara.

Il problema è che in futuro serviranno ben più dei 25 milioni all’anno garantiti fin qui da Governo, Aci, Ice, Regione e Con.Ami: si parla infatti di 35 milioni per un Gp a rotazione con altri circuiti storici e di 50-55 per avere il Mondiale in pianta stabile. Dunque, i 5 milioni all’anno fino al 2032 stanziati dal ministero delle Infrastrutture da dividere tra Imola e Monza (quest’ultima forte di un contratto fino al 2031) non bastano.

"Oltre al Governo, vi deve essere un impegno economico sul territorio – dice la capogruppo di FdI in Regione, Marta Evangelisti –. Riteniamo che possano intervenire anche privati e mondo cooperativo". La questione ha varcato i confini imolesi. Già 12mila le firme in calce alla petizione online lanciata attraverso l’hashtag #KeepImola.

Enrico Agnessi