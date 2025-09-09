Pierina, al via il maxi processo. Louis si difende con 145 testimoni

A quasi due anni dal delitto di via del Ciclamino, il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli si prepara a entrare nel vivo. La Corte d’Assise di Rimini aprirà i lavori il prossimo 15 settembre, e l’aula si annuncia affollata: la difesa di Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato di aver inferto le 29 coltellate che il 3 ottobre 2023 misero fine alla vita della pensionata riminese, ha depositato una lista di ben 145 testimoni. Una strategia difensiva imponente, firmata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che punta a scavare a fondo nelle dinamiche familiari e nei rapporti intorno alla vittima. Tra i nomi compaiono anche quelli di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina e, secondo la Procura, amante segreta di Dassilva, e di suo fratello Loris. Non mancano, inoltre, membri della congregazione dei Testimoni di Geova frequentata dalla donna uccisa. Secondo gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci e dalla squadra mobile di Rimini, sarebbe stato proprio il legame passionale con Manuela a spingere Dassilva all’aggressione: la paura che la relazione extraconiugale venisse scoperta dalla suocera avrebbe fatto da detonatore. Una ricostruzione che la difesa respinge con forza, ritenendo invece che altri protagonisti di quella vicenda possano avere ancora molto da dire in aula.

Lo scorso luglio il gup Raffaele Deflorio ha firmato il rinvio a giudizio, confermando l’accusa di omicidio volontario aggravato da quattro circostanze pesantissime: premeditazione, crudeltà, motivi abietti e approfittamento della minorata difesa. Aggravanti che hanno escluso la possibilità di riti alternativi, aprendo così la strada a un dibattimento lungo e complesso. Il nodo resta la posizione di Manuela Bianchi, già sentita per tre giorni durante l’incidente probatorio. Le sue parole hanno segnato una svolta nelle indagini: ritrattando la prima versione fornita agli investigatori, la donna ha collocato Dassilva sul luogo del delitto la mattina successiva al 3 ottobre. Dichiarazioni che la Procura considera decisive, mentre la difesa le contesta chiedendo di riascoltarla in aula. "Questa difesa prende atto del deposito della lista testi – dicono Nunzia e Davide Barzan, consulenti di Manuela Bianchi –. In relazione alla richiesta di nuova escussione della signora Bianchi, si evidenzia come la stessa sia già stata sentita in sede di incidente probatorio per tre giornate consecutive nel corso delle indagini preliminari, rendendo dichiarazioni ritenute coerenti e prive di contraddizioni." Intanto il processo si aprirà con un altro tassello da esaminare: l’incidente probatorio sull’audio registrato da una telecamera condominiale, che avrebbe immortalato le urla di Pierina quella tragica sera. Un elemento che, per gli avvocati di Dassilva, potrebbe rivelarsi decisivo. Dal carcere, dove è rinchiuso dal luglio 2024, Dassilva si prepara al confronto giudiziario. "È sereno, prega, fa volontariato e confida molto nelle perizie foniche", spiega l’avvocato Fabbri. La linea difensiva resta immutata: "Louis si dichiara innocente e sostiene di non essere stato presente la sera dell’omicidio. Per noi questo dato è fondamentale".