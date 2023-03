L’effetto Schlein sulle comunali Pd in Emilia Romagna: candidature ad alta tensione

Gian Carlo Muzzarelli, Lanfranco de Franco ed Enzo Lattuca

Bologna, 5 marzo 2023 – La politica è un’altalena e l’orizzonte per il Pd è diventato improvvisamente rossissimo con la vittoria di Elly Schlein al Congresso ai danni di Stefano Bonaccini. Si spera ‘buon tempo’ per la sinistra un po’ a tutti i livelli, non fanno eccezione le elezioni amministrative del prossimo anno, quando il Pd dovrà scendere in campo in numerosi Comuni in Emilia-Romagna per cercare di riconfermarsi a Palazzo di città, oppure per rovesciare politicamente il governante. Come detto, accadrà ovunque. IL COMMENTO / Voti moderati, al centro c’è una prateria di V. Baroncini E se Bologna non vota saranno invece altri cinque Comuni capoluoghi di provincia a farlo (oltre a tantissimi altri piccoli municipi, una quarantina nel Bolognese): Modena, Forlì, Cesena, Reggio Emilia e Ferrara. Bonaccini ha vinto sia nei circoli, sia alle primarie in Regione, Schlein ha vinto in tutta Italia. Quindi va bene la leadership a sorpresa, ma un po’ il governatore peserà. Un tetris non semplicissimo, la parola d’ordine sarà comunque unità. Quali sono gli scenari attuali? Vediamoli insieme. Modena Qui forse, c’è la situazione più complicata, in prospettiva. Due sono i nomi che sono già sulla bocca di tutti per le amministrative del...