Affluenza delle elezioni dei sindaci a Ravenna e in Emilia-Romagna: i dati in diretta

Bologna, 25 maggio 2025 – Si apre oggi una nuova tornata elettorale in Emilia-Romagna, o meglio si va a votare in 5 comuni della regione per scegliere i nuovi sindaci e consigli comunali.

Già dalle 7 seggi aperti a Ravenna (al voto anticipato dopo l’elezione di Michele de Pascale e presidente di Regione), Varano de’ Melegari (Parma), Fontevivo (Parma), Bertinoro (Forlì-Cesena) e San Prospero (Modena). Ci sarà tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 e poi ancora lunedì 26 dalle 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio sarà l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum abrogativi.

I primi dati sull’affluenza di oggi si sapranno attorno alle 12.

Come votare

Intanto, in questa guida si possono consultare le modalità di voto. Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista.

Per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Per votare è necessario portare con sè un documento di identità o di riconoscimento e la tessera elettorale in corso di validità.

Quando si sapranno i risultati

Lo scrutinio delle Amministrative parte lunedì 26 maggio, poco dopo la chiusura dei seggi prevista per le 15. In caso nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta dei voti si andà al ballottaggio che è già stato fissato in concomitanza con le votazioni per i referendum, l’8 e 9 giugno. Cinque i quesiti referendari: quattro relativi al lavoro, promossi dalla Cgil (jobs act, indennità per licenziamento nelle pmi, contratti a termine, responsabilità del committente in caso di infortuni sul lavoro), e un altro per ridurre, dimezzandoli, da dieci a cinque, gli anni di residenza in Italia per ottenere la cittadinanza.

I dati in diretta