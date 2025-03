Battaglia sui nuovi ticket sanitari, Forza Italia: sono irregolari. “Parli la Corte dei Conti”

Bologna, 9 marzo 2025 – La stangata made in Emilia-Romagna continua a fare discutere imprenditori, sindacati e politici. L’ultimo affondo viene da Forza Italia ed è firmato dal capogruppo Vignali e dalla consigliera Castaldini: “Sono passate - scrivono - tre settimane dall’annuncio della manovra regionale di bilancio e non si sa ancora come verrà applicato il nuovo superticket per i farmaci. È una gravissima irregolarità che abbiamo segnalato ai revisori contabili e alla Corte dei Conti”.

Secondo Forza Italia, senza chiarezza sui ticket è impossibile procedere alla votazione del bilancio. “La giunta de Pascale prevede che il nuovo tributo porterà entrate quantificabili in 50 milioni di euro per il 2025 e di 70 milioni per il 2026 e il 2027. Però non è stato stabilito il presupposto dell’imposizione (tipologie di farmaci assoggettati), quali saranno i soggetti paganti (fasce di reddito interessate) e i soggetti esenti, le modalità di determinazione dell’onere tributario (entità del prelievo) e le procedure di riscossione e controllo. Sono tutti elementi che, a nostro parere, vanno indicati in una legge. Per essi, non può baste un regolamento della Giunta regionale scollegato e addirittura successivo alle proposte di legge rientranti nella manovra di bilancio”.

Si tratta, dunque, di un doppio rilievo: politico e tecnico-procedurale. Anche perché, argomenta Forza Italia, le modalità di applicazione dell’altra parte della stangata, quella degli aumenti di Irpef, Irap e bollo auto, la giunta regionale le ha inserite nel progetto di legge tributario rientrante tra quelli della stessa manovra di bilancio. “C’è quindi una incongruenza. I nostri dubbi riguardano il rispetto di tre principi fondamentali di contabilità pubblica: quello di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, quello di coerenza e quello di congruità. Inoltre, abbiamo dubbi sulla conformità allo Statuto regionale che all’articolo 68 stabilisce che con la legge di bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese. Infine, riteniamo che ci possano essere profili di incostituzionalità riguardo al all’articolo 23: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.