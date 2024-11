‘Caso tulle’, Priolo: “Incredibile”

Bologna, 24 novembre 2024 – “Solo una battuta goliardica scritta su Facebook, che è stata strumentalizzata. La natura della battuta era assolutamente goliardica, l’ intenzione non era certo di natura personale. Mi scuso se è passato un messaggio diverso”. Annalisa Pittalis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Cervia (e candidata alle ultime regionali: per lei 671 preferenze nel Ravennate), risponde con un messaggio su WhatsApp alla richiesta di un commento al suo post su Irene Priolo.

Irene Priolo e Luca Carboni: la presidente facente funzioni della Regione in mattinata era stata poche ore prima all'inaugurazione della mostra del cantautore bolognese (foto Schicchi)

Ecco il contenuto: “E per confrontarsi sui temi più urgenti... Non poteva mancare una gonna in tulle rosa. Aveva anche le scarpette da ballerina?”, il commento scritto da Pittalis in riferimento all’abbigliamento scelto dalla dem Irene Priolo, durante l’incontro con il suo successore Michele de Pascale.

Dopo che Pd e Lega hanno condannato le parole di Pittalis, sulla bacheca della consigliera comunale cervese un paio di utenti hanno detto la loro stigmatizando l’uscita. Irene Priolo è intervenuta ieri sul tema su Instagram: “Incredibile che una donna venga criticata per la gonna anziché per le cose che dice o che fa. Siamo a ridosso del 25 novembre: tutti devono difendere la libertà delle donne di vestirsi e vivere come vogliono. Ringrazio tutti per i messsaggi. E comunque lunedì sarò rigorosamente in tulle”.