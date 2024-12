Consigliere e consiglieri al debutto: tailleur, tubini, stivali. Gli uomini? Vince il blu

Bologna, 14 dicembre 2024 – Un’Assemblea legislativa dal colore blu notte, tono predominante al civico 50 di viale Aldo Moro, per la prima seduta del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna.

Abiti per i consiglieri, la maggior parte in cravatta, e tailleur o tubini per le consigliere, seguendo la linea dei colori scuri. Una seduta composta – anche se con qualche errore di stile che rende gli outfit meno eleganti del previsto – come succede all’inizio di ogni nuovo percorso.

A partire dal governatore Michele de Pascale, che dal suo armadio, sobrio ed elegante, seleziona un completo blu scuro con la classica camicia bianca, arricchito da una cravatta rossa tendente al granata con rimandi blu, un dettaglio che de Pascale concede solo nelle occasioni speciali, come questa.

Outfit molto simile, per colori e tipologia, a quello del suo braccio destro, il vicepresidente Vincenzo Colla. Un’idea riproposta anche da Maurizio Fabbri, che sposa il binomio giacca e cravatta. Peccato, però, per il cordino troppo corto e l’abito leggermente fuori taglia. Nel complesso, è più luminoso del solito. Sarà la nomina a presidente dell’Assemblea legislativa.

Al suo fianco, le assessore Irene Priolo e Isabella Conti: Priolo sceglie un cappotto carta da zucchero, che lascia spazio a un tubino grigio, impreziosito da una collana a goccia e da stivali neri. Elegante e chic, ma sull’ex vicepresidente non si hanno mai avuto dubbi; anche Conti sceglie il grigio, in tonalità più chiara, optando però per un tubino nero, accompagnato da degli anfibi. Casual ma di impatto.

Look nero per Marcella Zappaterra, consigliera questore, che spezza la monocromia con una camicia in seta color crema, e per Alice Parma, ex sindaca di Santarcangelo. Tradizionale ma mai banale Paolo Calvano, in giacca e cravatta. Se l’assessora Gessica Allegni predilige un completo blu gessato largo monopetto, Francesca Lucchi gioca con i toni chiari: completo beige e blusa bianca con fiocco annesso rompono lo schema dei colori scuri e lo stivaletto parla da sé.

Fuori dal coro anche Andrea Costa (Pd): armoniosi i dolcevita panna e la giacca tartan marrone. Alla sua prima seduta, Elena Ugolini è raggiante con blazer e maglia neri, che fanno brillare gli orecchini di perla. La nuova consigliera questore Valentina Castaldini abbraccia il blu, con un tailleur a pois tono su tono. Giovanni Gordini rispolvera lo stile british, con una giacca in principe di galles e una camicia a righe. Nota di colore per Simona Larghetti, che esordisce con un vestito verde, dettagli oro e un cuore rosso sul petto.