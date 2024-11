Critiche alla gonna di Priolo, il Pd insorge: “Sessismo”

Bologna, 22 novembre 2024 – Un faccia a faccia in vista dell’imminente scambio di consegne tra la presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna e il presidente eletto pochi giorni fa. Dunque: due politici d’alto rango seduti allo stesso tavolo.

“E per confrontarsi sui temi più urgenti... Non poteva mancare una gonna in tulle rosa. Aveva anche le scarpette da ballerina?”: il commento lasciato sui social della esponente romagnola di Fratelli d’Italia Annalisa Pittalis solleva una ridda di polemiche. A guidare le critiche dem c’è la capogruppo del Pd in Regione Marcella Zappaterra, che è ancora portavoce reggente delle Donne democratiche dell'Emilia-Romagna.

"Le parole di Annalisa Pittalis di Fratelli d'Italia a commento su Facebook dell'incontro tra il neo presidente eletto Michele de Pascale e la presidente facente funzioni Irene Priolo per le urgenze da affrontare nella nuova legislatura, richiamando 'tulle rosa e scarpe da ballerina', riducono l'autorevolezza di una donna da tempo impegnata nelle istituzioni a un'immagine stereotipata e sessista". Parole, sottolinea pertanto la dem, "inaccettabili e offensive".

Priolo, ricorda Zappaterra, "è stata eletta con un largo consenso (ha raccolto 16.818 preferenze, ndr) e rappresenta un esempio di competenza e impegno istituzionale che merita rispetto al di là di ogni appartenenza politica". Questo tipo di linguaggio, "che ricorre a stereotipi di genere per denigrare le donne in ruoli di leadership, è un segnale preoccupante della difficoltà a riconoscere il valore del merito femminile nella politica e nella società", sottolinea ancora Zappaterra.

Pittalis era anche candidata alle regionali con Fdi, e ha raccolto 671 preferenze nella provincia di Ravenna. Le istituzioni, avverte ancora Zappaterra, “sono il luogo del confronto democratico, non della denigrazione personale o della banalizzazione delle competenze”.