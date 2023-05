Elezioni comunali 2023 Emilia Romagna, ecco dove si vota

Bologna, 11 maggio 2023 - Domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota in 21 Comuni dell’Emilia-Romagna su 330. In questa tornata di Elezioni amministrative sono 110.712 (dati relativi al censimento 2021) gli elettori chiamati alle urne per decidere il nuovo sindaco e i consiglieri del proprio Comune di residenza. Due i Comuni con più di 15mila abitanti: Salsomaggiore Terme (19.906 residenti), in provincia di Parma, e Correggio (25.008), in provincia di Reggio Emilia. Si vota domenica 14 dalle 7 alle 23 e lunedì 15 dalle 7 alle 15. Per i Comuni superiori ai 15mila abitanti, nel caso si dovesse arrivare al secondo turno, il ballottaggio è previsto per il 28 e il 29 maggio.

Elezioni amministrative 2023: dove si vota in Emilia Romagna

Salsomaggiore Terme: i candidati

A Salsomaggiore Terme (Parma) sono quattro i candidati sindaco e 10 le liste di candidati consiglieri comunali. Il centrodestra unito ha candidato Luca Musile Tanzi, ex presidente del Consiglio comunale. L’ex assessore Stefano Compiani è sostenuto dalla lista civica ‘SiamoSalso’. ll centrosinistra, invece, corre diviso. Partito Democratico-Movimento 5 stelle hanno proposto Alessandro Bernazzoli, candidato della lista ‘Salsomaggiore e Tabiano Terme 2030’, mentre Marco Trevisan, attuale assessore alle infrastrutture della Giunta, compete alle elezioni con il sostegno delle liste ‘La Salamandra’ e ‘Scelgo Trevisan’.

Correggio: i candidati

Quattro i candidati a diventare il nuovo primo cittadino anche a Correggio (Reggio Emilia): Giancarlo Setti, consigliere comunale uscente; Fabio Testi, assessore negli ultimi due mandati; Simone Mora, consigliere comunale nel precedente mandato; Roberto Cesi, pensionato, a lungo comandante della caserma correggese dei carabinieri.

Tutti i comuni dove si vota in Emilia Romagna

In provincia di Bologna sono due i Comuni chiamati a votare: Castel d’Aiano e Camugnano. Nel territorio di Forlì-Cesena, urne aperte a Galeata e Sarsina, dove s’è un unico candidato sindaco e il rischio di commissariamento del comune.

A Modena, si vota a Camposanto (qui candidati e liste), Guiglia (qui candidati e liste), Polinago (qui candidati e liste) e Serramazzoni (qui candidati e liste).

A Parma si vota, come detto, a Salsomaggiore Terme, ma anche a Solignano e Soragna. In provincia di Piacenza, tornata elettorale ad Alta Valditone, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Corte Brugnatella.

A Ravenna si vota esclusivamente a Bagnara di Romagna. Due le liste: Uniamo Bagnara (con candidato sindaco Magda Tampieri) e Vivi Bagnara (Mattia Galli il candidato).

In provincia di Reggio Emilia, cittadini al volo a Brescello, Castelnovo di Sotto (qui candidati e liste) e San Polo d’Enza, oltre che a Correggio.

A Rimini, infine, urne aperte a Gemmano (qui candidati e liste). Non si vota in nessun Comune della provincia di Ferrara.