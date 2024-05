Elezioni comunali 2024 in Emilia Romagna: dove e quando si vota Le urne saranno aperte sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, con spoglio previsto alle 14 del giorno successivo. Nello stesso weekend si voterà anche per le elezioni europee in tutte le località della Regione