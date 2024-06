Elezioni 2024, il bilancio di Tosiani (Pd): “Siamo il primo partito in Emilia Romagna. Ora uniti per vincere”

Bologna, 11 giugno 2024 – "Siamo il primo partito in Emilia-Romagna e abbiamo vinto nelle città più popolose della Regione 18 Comuni su 20. E 8 su 10 sono capoluoghi".

Il bilancio è di Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd, che fa la sintesi dei risultati di Europee e Comunali.

Risultati che premiano l'ex partitone che "qui ottiene il miglior risultato d'Italia", festeggia Tosiani.

Prossimo appuntamento - imminente - quello delle Regionali "che affronteremo con lo stesso afflato unitario con cui il Pd ha affrontato queste elezioni", lasciando intendere che la strada delle primarie non è la prima scelta. Del resto - conferma il segretario regionale dem - "Stefano Bonaccini ed Elly Schlein vengono dalla nostra regione e sono i simboli di questa unità".

Visti i risultati (e il trionfo personale di Bonaccini e delle sue 390mila preferenze), i dem accelerano per andare alle urne il prima possibile e capitalizzare il successo.

"Partiremo subito con la Fabbrica del programma per avere già ad agosto il nostro candidato", fa sapere Tosiani, che spinge per rieditare un campo larghissimo modello Modena, Reggio Emilia e Cesena (comuni stravinti dai dem). Un appunto, poi, su Bologna dove i dem hanno subito una brutta sconfitta a Molinella, mentre in tre Comuni (Casalecchio, Pianoro e Castel Maggiore) i dem sono stati frenati dal ballottaggio.

"Dobbiamo lavorare uniti, pancia a terra per vincerli tutti", carica le truppe Tosiani. Una risposta anche alle critiche - esposte su Facebook - dal vicesegretario dem di Bologna, Matteo Meogrossi, che chiede "maggiore unità di tutto il gruppo dirigente bolognese" in vista del secondo turno.

Il voto nei Comuni alluvionati

Tosiani analizza anche il voto nei comuni alluvionati: "L'alluvione è stata la clava politica con cui la destra ha provato a colpire questa Regione. Penso che la risposta più bella l'abbiano dato i cittadini dei comuni alluvionati, come Modigliana nel ravennate, Fontanelice, Casalfiumanese, Lugo...".