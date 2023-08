Fondi alluvione, Bonaccini replica alla lettera di Meloni: “I cittadini aspettano ancora i soldi”

Bologna, 12 agosto 2023 – La lettera sui fondi per la ricostruzione dopo l'alluvione, che la premier Giorgia Meloni ha inviato al presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha suscitato le reazioni dei sindaci dei territori colpiti dall’alluvione di fine maggio, ma soprattutto la risposta del governatore stesso.

“Abbiamo ricevuto la risposta della presidente Meloni e purtroppo non è positiva. A maggior ragione, ribadisco la richiesta di un incontro per trovare, insieme e con spirito di collaborazione, le risposte più efficaci per persone e imprese colpite dall’alluvione, che chiedono solo una cosa: tornare alla normalità e poter ripartire. Ricevendo il 100% degli indennizzi, come promesso dal Governo”.

Nella lettera che Bonaccini aveva inviato alla premier insieme al sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, e ai presidenti delle Province di Ravenna e Forlì-Cesena, Michele De Pascale ed Enzo Lattuca, “avevamo posto una serie di questioni – dice –, a partire ovviamente da quella dei risarcimenti a cittadini e imprese, e avanzato alcune proposte costruttive, in spirito di collaborazione nel solo interesse degli emiliano-romagnoli”.

“Confermo poi – prosegue il presidente – che al di là di quanto attivato da me insieme al Dipartimento nazionale di Protezione civile, nulla è arrivato in termini di indennizzi a famiglie e imprese colpite: certo, i due Decreti adottati dal Governo hanno definito una serie di misure che però, lo si chieda ai cittadini, in questo momento non risultano funzionare, né per il ritorno alla normalità delle famiglie, né per la ripartenza positiva delle imprese".

E ancora: “La stragrande maggioranza delle imprese ad oggi non solo non ha ricevuto un euro di indennizzo, ma neppure sa come approntare le perizie necessarie per ottenere in futuro il pieno risarcimento dei danni. E non sapere ancora, dopo tre mesi, come richiedere i rimborsi è semplicemente incredibile”.

Bonaccini ricorda come “le risorse stanziate per la ricostruzione privata sono esigue, anzi, pressoché trascurabili”. Quanto alla “ricostruzione pubblica, con spirito positivo e di piena collaborazione stiamo lavorando col Commissario Figliuolo. Devo però sottolineare che anche della cifra citata dalla presidente Meloni – gli oltre 400 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza realizzati – nulla a oggi è arrivato nelle casse dei Comuni, che pertanto continuano ad essere esposti, così come le imprese che hanno realizzato questi lavori e non vengono pagate”.

“Continuiamo a chiedere di vederci, certi che molti di questi problemi possano essere risolti, individuando insieme le soluzioni migliori e più celeri a beneficio degli emiliano-romagnoli".

Le reazioni dei sindaci

Se la presidente del Consiglio nella sua lettera aveva scritto “Falso che non si è visto un euro. Il governo ha già stanziato 4,5 miliardi e punta anche a risarcire tutti i privati che hanno subito danni”, ha anche aggiunto, puntando il dito contro il governatore, che “non bisogna cedere alla fretta e alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po’ di visibilità, alimentando polemiche inutili”.

Ma di ‘desiderio di visibilità’ e di ‘polemiche inutili’, in realtà, non si tratterebbe viste le reazioni dei sindaci delle zone alluvionate in Romagna, che hanno commentato la lettera della premier.

“La mia sensazione, se la presidente Meloni pensa veramente ciò che ha scritto in questa lettera, è che purtroppo non abbia un quadro esatto della situazione in Romagna e in tutta la Regione e che, forse, le dichiarazioni surreali di qualche suo collaboratore le abbiano fornito una visione totalmente distorta sull'efficacia delle misure previste dal suo governo”, dice il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.

“La premier torni nelle zone alluvionate”

"Rinnovo la richiesta – aggiunge – di incontrarla direttamente nei prossimi giorni, a Roma o dove ritiene, ma, forse, sarebbe meglio che tornasse lei in Romagna, nei luoghi più colpiti, e che, se non si fida dei sindaci (anche di quelli di centrodestra a quanto pare), dei sindacati e di tutte le associazioni di impresa, ascolti direttamente le persone colpite, visiti le case distrutte dall'alluvione e provi ripetere lì le 5 pagine sui 4,5 miliardi già spesi per l'alluvione”.

Anche il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, è concorde sulla necessità che la premier torni a visitare la Romagna. “La freddezza è il lato più lampante”, ha commentato il primo cittadino ad Ansa. “La visita di Meloni a maggio è stata giusta e tempestiva, ma da allora la premier non si è più tornata in Romagna, e questo è molto strano”.

I miliardi spesi dal governo

Mentre la premier Meloni ha chiesto a Bonaccini, come sub commissario per l'emergenza, di “operare concretamente al servizio della comunità” in modo da superare la sfida “lavorando tutti nella stessa direzione”; la lettera della premier, ha affermato De Pascale, “purtroppo è totalmente negativa, prosegue nella narrazione surreale dei 4,5 miliardi già spesi dal governo per cittadini, imprese e opere pubbliche; rinvia ad ottobre le nostre due proposte per avere subito risorse reali per gli indennizzi a famiglie e imprese ed elude completamente la nostra richiesta di incontrarla subito personalmente per decidere insieme come procedere".

“Nella lettera scritta dalla presidente Meloni a Bonaccini – ha detto anche Lattuca – la premier mi sembra distante dalla realtà, e conferma la distanza con cui si sta occupando delle nostre vicende”.

"Non serve poi un data analyst o la sfera di cristallo – ha aggiunto il primo cittadino cesenate – per capire che la cassa integrazione che non è stata utilizzata a maggio e giugno, non lo sarà nemmeno nei mesi di luglio e agosto, come dice la premier. Quei soldi possono essere impiegati in altri modi. C'è un miliardo congelato e il tempo invece è vitale, sia per i Comuni che devono ricostruire che per i cittadini”.