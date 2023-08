Alluvione in Emilia Romagna, il decalogo del tormentone politico

Bologna, 17 agosto 2023 – Alluvione, un tormentone, che non finisce più. Ecco le dieci principali puntate di una battaglia verbale, molto politica, che rischia di giocarsi sulla pelle dei cittadini alluvionati.

Una delle immagini di Conselice (Ravenna), tra le zone più colpite dall'alluvione del 16 maggio scorso

1 La Romagna comincia ad affogare il 16 maggio. Meloni è in Giappone, anticipa il rientro, si abbraccia con Bonaccini. ‘Lavoreremo a braccetto, ricostruiremo tutto, risarciremo tutti' dicono. Insieme alla von der Leyen salgono su un elicottero e vedono dall’alto l’apocalisse romagnola

2 Cosa fare? Bisogna muoversi. Il Governo si muove, stanzia 4 miliardi a tempo di record, Bonaccini ringrazia. Ma i grazie finiscono qui 3 C’è da scegliere il commissario per la ricostruzione. Bonaccini pensa di essere l’uomo giusto, la Meloni quasi quasi ci sta, poi arrivano dagli alleati i primi distinguo.

4 'Se la Romagna è sott’acqua - dicono molti rappresentanti del centrodestra - è colpa anche della Regione. La manutenzione dei fiumi spettava a Bonaccini, mica alla Meloni'.La replica del centrosinistra: ‘Guardate come siamo stati bravi a risorgere dopo il terremoto in Emilia'. Il messaggio: poche chiacchiere, voi date i soldi, alla ricostruzione ci pensiamo noi.

5 Il presunto idillio comunque è ormai rotto, il Governo non vuole più Bonaccini commissario. Il 27 giugno viene nominato il generale Figliuolo.

6 'Va bene Figliuolo, ma fate in fretta' dicono Bonaccini (che in realtà ci è rimasto male) e i sindaci alluvionati di centrosinistra.

7 'Lo stesso Pd non voleva Bonaccini commissario - sentenzia Galeazzo Bignami, viceministro e pezzo da novante di Fdi in Emilia Romagna - Ciò vorrebbe dire andare verso il terzo mandato e la Schlein non vuole Bonaccini governatore a vita'.

8 A proposito di Schlein. Lo stesso Bignami stuzzica: 'Lei in Regione aveva le deleghe per il clima. Complimenti'.

9 A metà luglio Bonaccini va a Roma e vede la Meloni: è il loro ultimo incontro, poi cominciano a scriversi. Lui l’8 agosto le chiede un summit urgente. 'Non abbiamo visto ancora un euro'. Lo affiancano i ‘suoi’ sindaci. Lepore (primo cittadino di Bologna) è durissimo: "Da Roma venite a prendere la vanga e lavorate”.

10 Passano tre giorni e Bonaccini riceve la risposta della Meloni. Tosta. La premier sottolinea le pecche della Regione, gli ricorda che lui è subcommissario e fa capire: si comporta così solo perché voleva fare il commissario. È guerra fredda. Bonaccini esce anche dal campo alluvione e attacca La Russa ("non è degno del ruolo”) e attacca la «fallimentare» politica sui migranti.

Ps Nello sfondo le elezioni regionali 2025 e le grandi manovre politiche, da una parte e dall’altra. A naso queste cose qui ai cittadini alluvionati fregano poco o nulla.