Forza Italia: “Ecco il nuovo coordinamento in Emilia Romagna”

Bologna, 10 maggio 2025 – “La giornata di oggi ci dice che c'è entusiasmo, energia e voglia di fare. Ed è da qui che ripartiamo”. Così Forza Italia ha presentato il nuovo coordinamento regionale in Emilia-Romagna: il partito, infatti, sempre sotto la guida della deputata Rosaria Tassinari, si è dato una nuova organizzazione.

"Il nostro obiettivo è ambizioso - dice Tassinari - crescere, puntando sui nostri valori fondanti come il radicamento, la competenza e la vicinanza concreta alle persone. Siamo qui per costruire una presenza forte e autorevole che sappia parlare con serietà, passione e speranza a tutti gli emiliano-romagnoli”.

Le priorità programmatiche che la nuova dirigenza di Forza Italia in Emilia-Romagna si è data sono sanità, lavoro, formazione, attenzione ai giovani, gestione delle emergenze, sicurezza e carceri. Tassinari sarà affiancata, in veste di vice, da Matteo Fornasini e Antonio Platis, con Joseph Catalano che sarà invece il responsabile dell'organizzazione.

Celebrati quindi i congressi provinciali, Forza Italia ha presentato il nuovo coordinamento regionale a Bologna. Ed è proprio al capoluogo emiliano che già si guarda per le prossime elezioni. L'obiettivo è "costruire un tavolo credibile per il 2027 - conferma la consigliera regionale Valentina Castaldini - bisogna cominciare adesso”. Anche se per il candidato sindaco è ancora presto. Ma "abbiamo in mente l'abito che deve indossare – spiega Castaldini – dovrà essere condiviso con tutta la coalizione di centrodestra, una persona che sappia ricominciare a fare piccoli passi nell'ascolto, nella capacità di comprendere i problemi e le necessità di Bologna". Un candidato che può essere anche una figura politica e non un civico.

Del coordinamento regionale FI fanno parte: Matteo Fornasini (vicecoordinatore), Antonio Platis, Pier Giulio Giacobazzi, Joseph Catalano, Manes Bernardini, Massimo Petrelli, Filippo Giorgetti, Gianluca Argellati, Giuseppe Petetta, Paola Galvani, Renata Tosi, Bruno Fantinelli, Luciano Avvantaggiato, Gabriella Pezzuto, Daniele Aiello e Erika Seta.