Il futuro di Bonaccini: per il governatore si apre una finestra sul Senato

Modena, 6 luglio 2023 – Si apre il varco per un futuro da parlamentare per il presidente Stefano Bonaccini? L’indiscrezione corre dopo che la gestione dell’alluvione ha reso di fatto impossibile per l’attuale governatore anticipare l’uscita dalla Regione nel 2024.

L’idea, come scrive Repubblica , era quello di cedere alla vice Irene Priolo le chiavi dell’Emilia Romagna fino alla scadenza naturale del 2025. La legge lo permette. Ma sindaci e amministratori locali delle zone colpite dalla calamità premono perché Bonaccini rimanga al timone affiancando il generale Figliuolo nella gestione del disastro. L’appuntamento elettorale per l’Ue nel 2024 transiterebbe senza che Bonaccini riesca a salire a bordo.

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini con il generale Francesco Figliuolo

E se il tetto normativo dei due mandati per la presidenza della Regione resta (ma di questo ne parliamo dopo), per Bonaccini si starebbe schiudendo invece una finestra su Palazzo Madama nel momento in cui Enza Rando, eletta nel collegio senatoriale di Modena, dovesse decidere, come pure si vocifera, di candidarsi al Parlamento europeo.

Operazione non facile e insidiata da concorrenti, ma se venisse eletta si organizzerebbero nel 2025 le elezioni suppletive per sostituire il posto in Parlamento alle quali potrebbe presentarsi appunto il governatore uscente.

Incastro perfetto perché per lui significherebbe terminare il mandato alla scadenza naturale, giocarsi in casa la possibilità di essere eletto e nel caso conquistarsi un futuro a Roma.

Dicevamo del terzo mandato di presidenti di Regione, ma anche di sindaci. Ufficialmente l’ipotesi è tombata dal veto di Fratelli d’Italia, che non ha intenzione di blindare cariche elettive a cui potrebbe direttamente aspirare.

Epperò deve gestire uno strano asse (seppure involontario) Pd-Lega, laddove il sindaco di Bari Antonio Decaro si è più volte espresso a favore del terzo mandato così come si sta muovendo il carroccio soprattutto per favorire la ricandidatura di Luca Zaia in Veneto.

L’evoluzione della vicenda viene seguita con la coda dell’occhio, apparentemente in maniera distratta, anche a Modena dove non è un mistero che il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, nel caso ce ne fosse la possibilità, ci farebbe un pensierino, stante il beneplacito del Partito democratico e gli alleati naturalmente.

Vuol dire che Muzzarelli può riprendere ad accarezzare l’idea del terzo mandato? Per ora no, perché Fratelli d’Italia resta tetragona nel rifiutare qualunque ipotesi in questo senso ed è improbabile che la Lega si spinga così in fondo sul tema rischiando di appiccare un ulteriore incendio nel centrodestra.

Però chissà che proprio il terzo mandato non diventi una delle monete di scambio nella vivace dialettica interna di questi mesi tra il ministro Matteo Salvini e la presidente Giorgia Meloni.