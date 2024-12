Emilia Romagna, domani la giunta de Pascale: le ultime indiscrezioni sui nomi

Bologna, 10 dicembre 2024 – Mancano poche ore ormai per togliere il velo misterioso sulla giunta di Michele de Pascale, il neo eletto presidente dell’Emilia Romagna. Dopo giorni di curiosità in cui è impazzato il toto nomi, domani (mercoledì 11 dicembre) attorno a mezzogiorno, si saprà finalmente quali saranno i componenti della nuova giunta a guida della Regione Emilia-Romagna.

Sono ore convulse, di telefonate e indiscrezioni, dove ancora tutto può succedere e dove alla fine l’ultima parola l’avrà in ogni caso de Pascale. La vera novità, come già anticipato dal Carlino, è il possibile ingresso in giunta di Irene Priolo, presidente di Regione facente funzione, proprio ora il maltempo è tornato a far capolino con neve e piogge intese. Un’entrata la sua di punta, visto che potrebbe occupare il posto di presidenza del Consiglio regionale.

Quale sarà la nuova giunta dell'Emilia Romagna? Alcuni politici in pole: Irene Priolo, Isabella Conti, Alessio Mammi e Vincenzo Colla

Ma quali sono i nomi in ballo? Riepilogando: Vincenzo Colla al Lavoro e allo Sviluppo economico dovrebbe essere blindato, alla Salute non si sa ancora chi la spunterà tra Chiara Gibertoni, dg del Sant’Orsola, e Massimo Fabi, direttore generale dell’Ausl di Parma. Un’incertezza importante, per cui c’è il risiko tra Luigi Tosiani, segretario regionale Pd (area Bonaccini come Priolo) e il consigliere uscente Stefano Caliandro (area Schlein).

C’è poi Isabella Conti, ex sindaca di San Lazzaro, che sembra molto vicina al ruolo di vicepresidente e assessora al Welfare. Gli altri nomi che girano sono questi: Alessio Mammi (Reggio Emilia), Giovanni Paglia (Avs), Gessica Allegni (Forlì-Cesena e di area Schlein) e Silvia Piccinini (M5s).

Ancora caos anche sul nodo territori: Modena rivendica uno spazio maggiore e Davide Baruffi resta in pole come sottosegretario, mentre nel Riminese sono ancora ore di attesa per Alice Parma, ex sindaca di Santarcangelo di Romagna, che potrebbe essere il nuovo nome a cui assegnare il Turismo.