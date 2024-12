La nuova giunta regionale: chi è Gessica Allegni

Forlì, 11 dicembre 2024 – L’annuncio del presidente Michele de Pascale pone fine a una ridda di voci che la volevano in viale Aldo Moro sin dalle prime ore dopo la vittoria alle regionali di novembre, anzi, mormorii sul suo eventuale ingresso in giunta si rincorrevano anche tra gli ombrelloni in pieno agosto.

Gessica Allegni, 41 anni, sindaca di Bertinoro, è la nuova assessora regionale alla Cultura, parchi e forestazione, pari opportunità. Per ritrovare un altro assessore forlivese dobbiamo tornare al millennio scorso: 1993, Angiolino Mini usciva dalla giunta guidata dal presidente Enrico Boselli.

Il commento a caldo

“Mi sento emozionata e responsabilizzata per la fiducia che il presidente, Michele de Pascale, ha avuto in me – afferma una, un po’ frastornata neo assessora –. La spinta decisiva me l’ha data la mia giunta, il gruppo consiliare e i bertinoresi stessi, che si sono sentiti orgogliosi di avere un assessore. Bertinoro è una parte del mio cuore e continuerò a servirlo anche nel mio nuovo ruolo”.

La carriera politica

Queste le prime parole di Allegni che ha seguito la conferenza stampa di de Pascale dal suo ufficio in Comune a Bertinoro tra un incontro e un altro con i cittadini. Gessica Allegni è stata eletta sindaca nel 2021, mentre nella giunta precedente ricopriva il ruolo di assessora al Welfare. È rientrata nel Pd agli inizi dello scorso anno, sostenendo la mozione di Elly Schlein diventata poi segretaria nazionale. Era uscita dal partito, insieme a Pier Luigi Bersani, in rotta con il segretario Matteo Renzi. Da poco più di un anno ricopriva anche il ruolo di segretaria della federazione forlivese e, da fine settembre, anche quello di vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena.