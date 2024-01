Rifiuti, la Lega: “La spazzatura di Roma in Emilia Romagna? No, cerchino impianti vicini alla Capitale”

Bologna, 2 gennaio 2023 - Non è piaciuta molto alla Lega la disponibilità offerta da Bonaccini al sindaco di Roma Gualtieri di smaltire per tre mesi alcune tonnellate di rifiuti, cosa complicata per la Capitale dopo il devastante incendio scoppiato alla vigilia di Natale nell'impianto di Malagrotta.

A sinistra Stefano Bonaccini, a destra Massimiliano Pompignoli e al centro il rogo dell'impianto di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti di Roma

A esprimere il suo dissenso è Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale del Carroccio in Emilia-Romagna: "Il maxi rogo di Malagrotta - ricorda - ha ridotto drasticamente la capacità di smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati nella Capitale, già in pesante sofferenza, rendendo necessario il conferimento presso altri impianti dei rifiuti prodotti a Roma. Con una nota diffusa nei giorni scorsi, il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha dichiarato che, per un periodo di tre mesi, negli impianti emiliano-romagnoli verranno accolti e bruciati un quantitativo limitato di rifiuti in arrivo da Roma". Secondo Pompignoli, "il termovalorizzatore di Forlì deve essere escluso da questa decisione. Sono anni che nell'impianto di via Grigioni vengono bruciati rifiuti indifferenziati provenienti per oltre il 90% da altri Comuni come quello di Ravenna, Modena e Bologna. Ci mancano solo quelli di Roma. Ritengo che in questo, come in altri casi, debba essere applicato il principio di prossimità territoriale, dando priorità a impianti più vicini alla Capitale".

Il leghista ci tiene infine a ricordare la mozione, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Forlì, in cui si chiede alla Regione "il progressivo spegnimento dell'inceneritore nel 2027 e il divieto di conferimento di rifiuti che provengono da sistemi diversi da quelli adottati dal Comune attraverso il sistema di raccolta di Alea".