Maltempo: Emilia Romagna verso lo stato di emergenza nazionale. Video

Bologna, 3 maggio 2023 – Due morti, un disperso, centinaia di sfollati, treni in tilt, fiumi esondati, frane, strade chiuse, campi allagati: si aggrava di ora in ora il bilancio delle eccezionale ondata di maltempo sull’Emilia Romagna. E il presidente della Regione, Stefano Bonaccini (video) annuncia: “Insieme alla vicepresidente Irene Priolo, siamo in contatto costante con il Governo e la Protezione civile, e siamo già al lavoro per chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale; faremo tutto ciò che serve per garantire assistenza e sostegno alle persone coinvolte, per i danni e le conseguenze del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione, in particolare la Romagna”.

Stefano Bonaccini e Fabrizio Curcio sul maltempo in Emilia Romagna

Le telefonate di Mattarella e Meloni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato Bonaccini poso dopo le 14. “Mi ha chiesto di esprimere vicinanza alle popolazioni colpite, a tutti i sindaci. Ringrazia volontari e Protezione civile”. E ancora: “Questa mattina - continua il governatore - ho sentito anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ho ringraziato per la vicinanza: ci ha garantito tutto il sostegno possibile”.

Piantedosi: sono quasi bolognese

"Sono molto dispiaciuto per quello che è successo in Emilia Romagna, io sono in parte anche emiliano romagnolo, ho vissuto 30 anni a Bologna", ha assicurato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Non lasceremo nessuno solo”

“Staremo vicini a tutti i territori e alle persone colpite – promette Bonaccini -, grazie ai sindaci dei terrori colpiti che hanno lavorato notte e giorno”. Poi il presidente ringrazia anche i ‘vicini di casa’ solidali, ossia le Regioni Marche, Liguria, Veneto e Lombardia che hanno inviato (o stanno per mandarli) contingenti in aiuto.

Il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sta intanto arrivando a Bologna, da dove partirà per un sorvolo sulle zone maggiormente colpite insieme alla vicepresidente Priolo.

Il Pd: 5mila a rischio evacuazione

Sull'Emilia-Romagna si è abbattuta "una vera e propria tragedia che vede 5.000 cittadini a rischio evacuazione, l'evacuazione di scuole, i treni fermi in diverse zone e il rischio imminente di ulteriori esondazioni oltre a quelle già verificatesi". E dunque "la gravità della situazione che ha messo in ginocchio interi comuni, è sotto gli occhi di tutti. Esortiamo il governo a dichiarare quanto prima lo stato di calamità e a collaborare in maniera sinergica con la Regione Emilia-Romagna per attivare al più presto e rendere disponibili sin da ora tutti gli aiuti e le risorse necessarie per non lasciare soli cittadini e imprese sia per quanto riguarda i soccorsi e sia per quanto riguarda i ristori per i danni subiti", assicurano le deputate e i deputati dem eletti in Emilia Romagna, Elly Schlein, Ouidad Bakkalì, Paola De Micheli, Andrea Gnassi, Stefano Vaccari, Virginio Merola, Ilenia Malavasi, Andrea Rossi e Andrea De Maria.

Piogge senza precedenti

"Siamo al lavoro per cercare di arginare una situazione che non ha precedenti storici - spiega Bonaccini – per “il livello di acqua caduta ininterrottamente per più di 48 ore”. Attualmente “l'emergenza non è terminata, abbiamo diversi fiumi ancora di colore rosso, livello 3, per lo stato di rischio, e altri di colore arancione, con un rischio di livello 2”.