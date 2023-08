Meeting di Rimini, Bonaccini risponde a Tajani: “Venga con me dagli alluvionati”

Rimini, 23 agosto 2023 - Al meeting di Rimini si parla anche dell'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna. Replicando alle parole parole del vicepremier Antonio Tajani, il governatore Stefano Bonaccini l'ha invitato nelle zone disastrate: "Tajani venga con me a parlare con gli alluvionati e gli imprenditori. Andiamo insieme a incontrare gli alluvionati e gli imprenditori e poi chiediamo davanti a loro, fino ad oggi quanto hanno ottenuto. Io non ho detto che il Governo fa passerelle. A me interessa collaborare e darci da fare".

E il botta e risposta al Meeting – dove s’è tenuto un dibattito con i governatori di Lombardia Attilio Fontana e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sul rapporto tra lo Stato centrale e gli enti locali, anche in base alla riforma dell'autonomia differenziata - continua: "Se il ministro Tajani vuole polemizzare, polemizzi pure guardandosi allo specchio", ha insistito Bonaccini, che critica il governo per il mancato arrivo dei fondi per le popolazioni alluvionate.

Sempre sui finanziamenti, a margine dell'incontro Bonaccini spiega: "Bene se il ministro Salvini garantisce che cominciano ad arrivare i soldi a settembre. Il problema è che i cittadini vorrebbero sapere cosa gli arriva e quando. Non hanno voluto il credito di imposta che funzionò benissimo nel terremoto".

La delibera in Regione Emilia Romagna

E poi aggiunge: "Lunedì in Giunta farò una delibera in base alla quale la Regione, insieme ai Confidi delle associazione economiche dell'Emilia-Romagna, garantisce che, per 18 mesi chi va a chiedere fino a 50.000 euro abbia azzerati i tassi di interesse. Inoltre abbiamo deciso che, dei 50 milioni di donazioni ricevute" per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo dello scorso maggio, "almeno la metà andranno a rimborsare la rottamazione delle auto".