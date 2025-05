Nuovi sindaci in Emilia-Romagna: i risultati in diretta delle elezioni comunali 2025

Bologna, 26 maggio 2025 – Sono 5 i Comuni dell’Emilia-Romagna che sono andati al voto ieri (domenica 25 maggio) e questa mattina per eleggere sindaco e consiglio comunale: Ravenna, Bertinoro (nel Forlivese), San Prospero (nel Modenese), Fontevivo e Varano de’ Melegari in provincia di Parma.

Per la poltrona di Palazzo Merlato a Ravenna sono stati 7 i candidati che si sono sfidati: una contesa che arriva dopo l’elezione del precedente primo cittadino, Michele de Pascale, a presidente della Regione Emilia-Romagna e la conseguente presa in carico del sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia.

I risultati delle elezioni comunali in tutti i Comuni

Caso particolare quello di San Prospero, dopo il commissariamento del 2024. Quando si votò per le elezioni europee un anno fa, infatti, il Consiglio di Stato intervenne per annullare una decisione di ammissione del Tar Emilia-Romagna, ravvisando un vizio di forma per entrambe le liste presentate allora. Oggi, dunque, c’è viva attesa per sapere chi sarà il nuovo primo cittadino tra i 3 contendenti (centrodestra con un candidato e centrosinistra spaccato in due, ma con Pd assente).

Anche Bertinoro esce da circa 3 mesi di commissariamento. Infatti, dopo le dimissioni del sindaco Gessica Allegni, diventata assessora regionale alla Cultura, a fine gennaio 2025, Domenico Campanale è stato nominato commissario straordinario dalla Presidenza della Repubblica. Ora la sfida è tra due ex assessori.

Qui sotto tutti i dati sullo spoglio, divisi per Comune, seggio per seggio.

I risultati in tempo reale