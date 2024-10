Pillola abortiva a casa, polemica sulle decisioni della Regione

Bologna, 31 ottobre 2024 – Fratelli d'Italia vuole vederci chiaro sulla determina della Regione, in vigore dal 1 gennaio 2025, che consentirà alle donne di concludere l'assunzione della pillola per l'interruzione di gravidanza a casa propria. Dopo l'altolà degli anti-abortisti, la capogruppo Fdi in Regione, Marta Evangelisti, ha presentato una interrogazione in Consiglio regionale, chiedendo "per quale motivo la determina non sia stata discussa in Assemblea".

E "vorremmo sapere anche se, nel colloquio al consultorio, alle donne che fanno richiesta della Ru486 vengono fornite tutte le informazioni e l'ascolto per favorire la nascita del figlio, unitamente alla illustrazione di tutte le misure volte al suo sostegno, anche economico", aggiunge la meloniana.

Quello dell'interruzione di gravidanza, afferma ancora Evangelisti, "è un tema molto delicato, troppo spesso usato come leva politica e ideologica e trattato con una superficialità che non possiamo condividere".

E' appunto quella di "superficialità" l'accusa rivolta alla Regione per la determina del 9 ottobre che aggiorna i profili di assistenza per le donne che richiedano l'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) con metodo farmacologico "senza alcuna discussione in Assemblea legislativa".

In base a quella norma la Ru486, "da oggi e in via definitiva - sottolinea ancora la consigliera - può essere assunta a domicilio dalle donne che ne facciano richiesta. Tutto questo, come rileva FederVita, senza che venga posta attenzione all'ascolto della donna che ne fa domanda, favorendo così la sua completa solitudine".