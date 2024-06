Emilia Romagna, quando i risultati elezioni comunali 2024: l’orario dello spoglio

Bologna, 9 giugno 2024 – Quando si sapranno i risultati delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno in Emilia Romagna? Per conoscere i nuovi sindaci e i componenti dei consigli comunali in 225 comuni della regione in cui si vota, bisognerà attendere lo spoglio delle schede che inizierà domani, lunedì 10 giugno alle ore 14.

Segui qui affluenza e risultati dello spoglio in tempo reale

Al voto per Comunali ed Europee

I cittadini infatti sono stati chiamati alle urne sia per il rinnovo del Parlamento europeo sia per eleggere i nuovi primi cittadini. Ieri sabato 8 giugno è stato possibile votare dalle 15 alle 23. Oggi, domenica 9 giugno, le urne sono aperte fino alle 23.

Quando inizia lo spoglio

A differenza di altre volte però, lo spoglio per le amministrative comunali non partirà a seggi chiusi, ma il giorno dopo perché dalle ore 23 di domenica 9 giugno partirà lo scrutinio delle consultazioni per il Parlamento Europeo.

Comuni al voto

Dei 225 comuni al voto in Emilia Romagna, 35 hanno oltre 15mila abitanti e tra questi anche ci sono anche 5 capoluoghi di provincia: Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Cesena e Forlì.

Per questi comuni, se nessun candidato sindaco raggiungesse la soglia della maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno) si tornerà a votare domenica 23 giugno dalle 7 alle 23, e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15, per il ballottaggio tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.