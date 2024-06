Regionali: sanità, sicurezza e ambiente. Gli elettori: ecco cosa non va in Emilia Romagna

Bologna, 23 giugno 2024 -Il modello Emilia-Romagna è stato vincente? E quali sono i temi più sentiti in una delle ultime roccaforti rosse del Paese? Domande alle quali risponde la seconda puntata del sondaggio di Nomisma sullo scenario pre-elettorale per l’Emilia-Romagna che raccontiamo in esclusiva.

Il commento E’ una partita che si deciderà sui temi concreti di Valerio Baroncini

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna: chi sarà il suo successore?

Una base di partenza per i futuri candidati al post-Bonaccini che dovranno iniziare a prendere appunti. La rilevazione del think tank bolognese, dopo aver svelato la voglia di civismo tra 800 elettori da tutta la regione, dimostra che in cima ai pensieri degli emiliano-romagnoli c’è la sanità. E la necessità di uno scatto è invocato dalla metà del campione intervistato, con quattro cittadini su dieci che considerano "il funzionamento dei servizi sanitari" come il problema principale della regione.

Mappa importanza-soddisfazione per i cittadini dell'Emilia Romagna

In seconda battuta c’è la necessità di maggiore sicurezza e ordine pubblico. Una richiesta sentita dal 35,2% del campione, con due nodi in primis: la criminalità e la presenza di immigrati.

La mappa dei problemi in Emilia Romagna

Terzo argomento, emerso con forza dopo l’alluvione, è la tutela dell’ambiente. Un tema forte per il 33,5% degli intervistati, con quasi quattro persone su dieci che rilevano tra le criticità dell’Emilia-Romagna il dissesto idrogeologico e gli alti livelli di smog e inquinamento.

"A parte la richiesta di sicurezza, bandiera della destra, sanità e ambiente sono temi abbastanza trasversali. Molto sentito, soprattutto in Romagna, più colpita dall’alluvione, il tema del dissesto idrogeologico", analizza Luca Dondi dall’Orologio, ad di Nomisma.

Le pagelle dei cittadini dell'Emilia Romagna

Tra le altre questioni ’calde’, poi, spiccano l’abitare (con i costi troppo alti delle case) e il funzionamento dei trasporti pubblici. Viene anche richiesta più attenzione a giovani e anziani, oltre a maggiori investimenti sulla scuola. Il bilancio complessivo sulla Regione, però, resta positivo. "L’alta qualità della vita – spiega Dondi dall’Orologio – viene riconosciuta anche dal centrodestra". Voto (medio) in pagella: 7,1. Emilia-Romagna promossa.

Metodologia: indagine quantitativa campionaria Metodo di raccolta dati: telefono - fisso (Cati) e mobile (Cami) - online (Cawi) Universo: maggiorenni residenti in Emilia-Romagna Campione rappresentativo in base ai parametri di: genere,età, provincia di residenza Comportamento di voto alle politiche 2022 Dimensione campionaria: 753 interviste (margine d'errore massimo ±3,58%) Periodo di rilevazione: dal 4 al 10 giugno 2024.