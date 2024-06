Regionali Emilia-Romagna, il rebus candidati: gli elettori chiedono più società civile

Bologna, 22 giugno 2024 – Immaginatevi un plotoncino di politici e politiche, tutti in fila da Piacenza a Rimini, davanti a un grande specchio, che si guardano e cercano di dare risposta alla domanda di Agostino: ‘Tu quis es? Tu chi sei?’. Sembra di essere lì: rimbomba il silenzio dei grandi boh. Pare un film distopico, o forse tragicomico, ma è – molto più prosaicamente – la reazione che molti protagonisti avranno al sondaggio di Nomisma sullo scenario pre-elettorale per l’Emilia-Romagna che QN-il Resto del Carlino racconta in esclusiva. Fra la via Emilia e il West si andrà al voto in autunno, complici le prossime dimissioni del presidente Stefano Bonaccini, ormai in volo per l’Europarlamento: sarà il primo test per il governo Meloni e per il centrodestra dopo il ‘midterm’ delle Europee.

Stefano Bonaccini, 57 anni, presidente della Regione Emilia-Romagna dal 2015

La sorpresa

Il grande boh, si diceva. La consultazione di Nomisma, società indipendente e think tank di Bologna che ha coinvolto ottocento elettori dai 18 ai 90 anni in tutta la Regione, regala subito uno choc: la politica esce sconfitta. Esce sconfitta nella patria della (ex) federazione comunista più grande d’Europa, terra di padri nobili e venerati maestri. Il prossimo presidente, per il 37,8% della gente (il dato aumenta al 43% se si tratta di donne e al 47% se si parla di elettori di destra), deve venire dalla società civile. Deve essere un esponente di partito solo per il 17% dei cittadini, indifferente nel 33% dei casi. Apologia del civismo o fallimento della politica?

Il prossimo presidente, per il 37,8% della gente, deve venire dalla società civile

Le priorità

In cima ai pensieri c’è la sanità, di gran lunga, anche in una regione che per mobilità dalle altre parti d’Italia è al top. Per il 37% degli emiliano-romagnoli bisognerebbe intervenire su ospedali e liste d’attesa, poi si passa a sicurezza e giustizia (14%), tasse e fiscalità (10,7%), economia e mercato del lavoro (9,1%), ambiente e inquinamento (7,7%). Alle urne, peraltro, è già pronto il 61,2% degli elettori: un dato decisamente più alto rispetto al partito del non voto che sta caratterizzando il Paese.

Quali sono le priorità per gli elettori dell'Emilia Romagna

La pagella

Per i cittadini il voto all’operato della Regione è sufficiente (6,4) e il presidente Stefano Bonaccini garantisce molta fiducia al 19,7% della gente e abbastanza fiducia al 41,7%: la somma fa superare ampiamente il 61%. Non a caso per la stessa percentuale (il 61%) l’Emilia-Romagna in futuro ha bisogno solo di qualche miglioria nel modo in cui viene amministrata, mentre chi chiede un cambiamento radicale si attesta al 24%. Il 51,8% dei cittadini, se ci fosse stato il terzo mandato per i governatori, avrebbe votato per Bonaccini, con un 12,5% di indecisi e e un 35% di contrari.

La pagella di Stefano Bonaccini, il presidente uscente

I partiti

Nella rilevazione di Nomisma, se si votasse domani per le Regionali, il Pd sarebbe al 24,2%, FdI al 14,8%, M5s al 5,4%, Verdi al 5,3%, Lega al 4,5%, Forza Italia al 4,4%, Azione al 2,7%, gli altri sotto ma con il 18% di indecisi (centrosinistra al 52,8%, centrodestra al 36,5%, M5s all’8,2%). Se si dovesse scegliere un candidato presidente, il 47,5% della platea sceglierebbe a prescindere dal nome il centrosinistra, il 34,1% quello del centrodestra, il 10,7% un altro candidato terzo, il 7,7% i pentastellati e i restanti indecisi. Un’alleanza Pd-M5s farebbe calare il centrosinistra al 47,1% e il centrodestra al 32,8%, accrescendo la voglia di un candidato diverso al 20,8%. Un altro segnale di voglia di civismo.

I nomi

Qui casca l’asino. Ricordiamo che da settimane in ballo per il centrosinistra ci sono l’ex sindaco di Ravenna Michele de Pascale e l’assessore regionale Vincenzo Colla, mentre per il centrodestra c’è quello della preside bolognese ed ex sottosegretaria con Mario Monti Elena Ugolini. Veniamo all’indice di conoscenza: fra quelli testati, il più noto è l’ex ministro e sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio (45,7%), seguito dal viceministro alle Infrastrutture di FdI Galeazzo Bignami (21,9%), Isabella Conti, ex sindaca di San Lazzaro (20,2%), de Pascale (17,8%), l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini (14%), Colla (10,6%), Ugolini (10,3%), il senatore di FdI Marco Lisei (8,6%) e l’assessore regionale al bilancio Paolo Calvano (5,8%). Se parliamo di fiducia, qui sale Isabella Conti al 73,1%, seguita da de Pascale al 64,1%, Colla al 60,3% e Ugolini al 58,2%. Un’eventuale partita Colla-Ugolini pare dunque decisamente aperta, con la ex sottosegretaria che è l’unica vera civica della partita. De Pascale si puntella, ma è Conti a stupire, anche se le sue possibilità sono influenzate dalla travagliata storia con Pd e cooperative. Va da sé che il dopo Bonaccini non abbia, al momento, un successore già deciso. Riuscirà il Pd, favorito dalle intenzioni di voto, a incartarsi?

I dati che indicano il grado di popolarità tra i cittadini dei nomi che possono correre alla carica del prossimo presidente di Regione

Il governo Meloni

Il voto medio da 1 a 10 sull’operato, secondo la rilevazione di Nomisma, è di 4,8. Negli elettori di centrodestra però la valutazione sale a 7,1 e per i centristi è di poco sotto la sufficienza.