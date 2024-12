Regione Emilia-Romagna: ecco il nuovo consiglio, nomine ed esclusi

Bologna, 13 dicembre 2024 – Bologna, 13 dicembre 2024 - Maurizio Fabbri è il nuovo presidente dell’Assemblea legislativa, eletto all'unanimità, mentre il capogruppo Pd è il ferrarese Paolo Calvano, ex assessore al Bilancio. Una scelta, quella di Fabbri, avallata anche dal centrodestra. Il nome dell’ex sindaco di Castiglione dei Popoli, vicinissimo al sindaco di Bologna Matteo Lepore, dell’area Schlein, arriva dopo la trattativa sul nome di Stefano Caliandro, uno degli esclusi eccellenti della giunta di Michele de Pascale.

Per Calvano, invece, il ruolo di guida del gruppo dem, che rifonda i ferraresi della mancata rappresentanza in squadra. Voto a favore, come detto, da parte del centrodestra, anche se sia Marta Evangelisti (capogruppo di Fratelli d’Italia), sia Pietro Vignali (capogruppo di Forza Italia), hanno fatto notare la “mancata rappresentanza di genere” delle nuove nomine, ricordando anche il fatto che anche il numero due di de Pascale è un uomo (Vincenzo Colla, ndr).

Per l’ufficio di presidenza, per la maggioranza, la vicepresidente dell'assemblea è la dem Barbara Lori, di Parma. L’ex assessora era rimasta esclusa dalla giunta, dopo la nomina di Massimo Fabi, anche lui di Parma, alla Sanità.

Per il resto, atmosfera da primo giorno di scuola in Viale Aldo Moro 50 per la prima seduta del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. Il presidente Michele de Pascale arriva puntualissimo, in abito scuro e cravatta, e subito dopo anche i consiglieri di maggioranza e opposizione. Presente anche parte della giunta che s’insedierà oggi pomeriggio, con alcuni consiglieri (da Isabella Conti a Irene Priolo) che si dimetteranno dall’Aula per poi dedicarsi agli incarichi di assessori.

La prima seduta è stata guidata da Giovanni Gordini, il consigliere più anziano. In Aula anche Elena Ugolini, ex candidata del centrodestra alle Regionali, che ammette una certa emozione: “E’ la prima volta per me. Di solito sono io a fare l’appello in Aula…”.

Per l’opposizione confermate le indiscrezioni dell’ultima ora: il vicepresidente è Giancarlo Tagliaferri, di Fratelli d’Italia. Questora per la maggioranza la dem ferrarese Marcella Zappaterra, mentre per l’opposizione nel medesimo ruolo c’è l’azzurra Valentina Castaldini, visto che il nuovo capogruppo di Forza Italia è Pietro Vignali, di Parma. Il segretario, per la maggioranza, invece, è il modenese Paolo Trande, di Avs. Per l’opposizione, il meloniano Luca Pestelli.