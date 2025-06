Risultati in Emilia-Romagna referendum 2025: quorum verso il flop, la mappa

Bologna, 9 giugno 2025 – Come hanno votato gli emiliano-romagnoli al referendum? Ieri dalle 7 alle 23 e oggi, dalle 7 alle 15, sono stati chiamanti alle urne oltre 3 milioni di elettori in 330 Comuni della nostra regione per esprimere la propria preferenza sui 5 referendum abrogativi (che chiedono l’abrogazione totale o parziale di leggi in vigore) su lavoro (quattro) e cittadinanza (uno).

Il quesito sulla scheda verde è sul contratto di lavoro a tutele crescenti e la disciplina dei licenziamenti illegittimi (articolo 18); il quesito sulla scheda arancione riguarda invece le piccole imprese, i licenziamenti e le relative indennità; il quesito sulla scheda grigia è legato ai contratti a termine. La responsabilità per gli infortuni connessi alle attività lavorative in appalto è il focus della scheda rosa. Infine, la scheda gialla è sul dimezzamento dei tempi per ottenere la cittadinanza, da 10 a 5 anni.

Affluenza e quorum: cosa sappiamo

Perché il risultato di ciascun referendum sia valido è necessario raggiungere il quorum: solo se ha votato il 50% più 1 degli aventi diritto, i risultati della consultazione saranno valide.

Quorum che si preannuncia lontano. I primi dati sull'affluenza al voto alle 15 la attesta a livello nazionale attorno al 28%.

A livello nazionale, ieri sera alle 23 il dato parziale dell’affluenza era del 22,7%. In Emilia-Romagna si è registrata una delle affluenze più alte d’Italia, oltre il 28%. Bologna, col suo 37%, è tra le città che hanno espresso maggiore partecipazione.

Risultati referendum in diretta: cerca il tuo comune nella mappa

Le ragioni del sì e del no

Chi ha votato ‘sì’ ai 5 referendum ha scelto che le norme che i quesiti propongono di cancellare non abbiano più valore di legge. Chi ha votato ‘no’ ha scelto che le norme siano mantenute in vigore.

Il voto dei fuori sede

Per la prima volta, con questi referendum, è stato ammesso il voto dei fuori sede. Hanno potuto votare in un Comune diverso da quello di residenza i cittadini maggiorenni che per motivi di studio, lavoro o cure mediche vi sono domiciliati da almeno 3 mesi e hanno presentato richiesta entro il 5 maggio. A Bologna, code ieri mattina davanti al seggio del liceo Sabin riservato a studenti e lavoratori che non hanno la residenza in città.

Chi ha promosso i referendum

I cinque quesiti del referendum sono stati promossi da un gruppo di forze politiche, sindacati e associazioni.

I quesiti sul lavoro sono sostenuti dal comitato per i referendum sul lavoro 2025, guidato da Maurizio Landini della Cgil.

Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, invece, è formato da +Europa, Possibile, Partito Socialista Italiano, Radicali Italiani, Rifondazione Comunista e varie associazioni.