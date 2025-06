"Polizze anti calamità, costi troppo elevati"

Dall’assemblea di Confagricoltura Modena arriva il monito degli agricoltori: assicurare un ettaro di pero in Europa costa da 500 a 700 euro (con erogazione dei rimborsi nello stesso anno dell’evento calamitoso), in Italia invece circa 4.000 euro. È il nodo attorno a cui ruota la crisi di redditività agricola, che riduce drasticamente la possibilità di rilancio non solo del comparto frutticolo. "Inoltre – ha detto il presidente di Confagricoltura Modena, Francesco Schiavi (foto) – in molti Paesi europei si siglano polizze sul reddito, qui no. Occorre un sistema di gestione del rischio e tutela delle produzioni che funzioni. Va rivisto il sistema Agricat, ma anche riesaminata la legge 102 contro le calamità: l’importante è agire in fretta. Bisogna rifinanziare il futuro dell’agricoltura sostenendo investimenti in ricerca per arrivare a piante resilienti al cambiamento climatico e malattie, per immettere sul mercato nuovi prodotti fitosanitari".