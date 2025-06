Precipita nel vuoto durante un’arrampicata sul Titano. È il secondo caso, alla fine di maggio morì una donna

Un nuovo incidente durante un’arrampicata alla Terza Torre di San Marino. Stando all’allarme lanciato da alcuni atleti che stavano affrontando l’arrampicata alla roccia del monte Titano, un uomo è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa quaranta metri e quindi probabilmente è deceduto. Sul posto per le ricerche la polizia civile di San Marino e i vigili del fuoco di Rimini con un elicottero di soccorso. Nella zona impervia si sta cercando di individuare l’uomo precipitato per recuperarlo. L’incidente è accaduto ieri, poco dopo le 19.30, quando un gruppo di sportivi in arrampicata ha visto l’uomo precipitare. Il gruppo non era con la presunta vittima, che si stava invece arrampicando da sola. Alla fine di maggio, sempre durante una scalata nella zona del Titano, era morta una donna di 32 anni, la moldava Elena Donca.