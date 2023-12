Prefetto scrive alla Conti per il figlio di coppia gay

"Si chiede di far pervenire, con ogni consentita urgenza, dettagliate notizie in ordine alle procedure poste in essere per la registrazione del minore di che trattasi". Il mittente della lettera, inviata a Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, è la Prefettura di Bologna. Una missiva, inviata nei giorni scorsi, relativa alla vicenda della registrazione di Noah, un bimbo di 16 mesi figlio di una coppia omogenitoriale, e dei suoi due papà Pierfilippo e Nino, all’anagrafe della cittadina alle porte di Bologna. Una vicenda che aveva subito suscitato polemiche, in particolare da Fratelli d’Italia, perché il bimbo sarebbe nato da maternità surrogata, pratica illegale in Italia. Da quanto emerge, il Comune di San Lazzaro avrebbe comunque già provveduto, subito dopo la registrazione di Noah (e prima quindi della ricezione della lettera), a trasmettere gli atti sia alla Prefettura, sia alla Procura, come già fatto in passato.