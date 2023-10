Previsioni meteo Emilia Romagna e Marche: ecco come sarà il fine settimana

Bologna, 16 ottobre 2023 - Dopo il periodo di caldo anomalo, le temperature si abbassano tornando più vicine alla media stagionale. Ma come sarà il meteo nei prossimi giorni? E' previsto un rialzo delle temperature nella seconda parte della settimana, ma per il prossimo weekend è ancora tutto incerto.

Dall'Emilia Romagna alle Marche, facciamo il punto con il tecnico meteorologo Roberto Nanni.

"Questa sarà una settimana molto dinamica con una variabilità molto spiccata e i primi segnali autunnali che li porteremo dietro per giorni. L'Italia sarà spaccata in due, il caldo anomalo non è andato via del tutto, la variabilità la fa da padrone con un via vai di perturbazioni soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. La perturbazione numero due del mese ha ieri ha portato piogge da nord-est e si è portata dietro una massa fredda con un abbassamento delle temperature di 6/8 gradi riportandole sulle medie autunnali. Dopo settimane molto stabili con un caldo eccezionalmente anomalo, saremo raggiunti da diverse perturbazioni”.

“Un'altra, la numero tre – prosegue Nanni – tra oggi e domani attraverserà la zona centro meridionale con piogge sparse anche localmente moderate. Così anche nelle Marche a partire dalla prima parte della mattinata. Le temperature stanno diminuendo attorno alla media stagionale (17/20 gradi), non supereremo i 20 gradi fino a mercoledì. La dinamicità che caratterizza questa settimana porta corpi nuvolosi e flussi di correnti molto fredde, umide e piovose. Ma non dureranno per molto: tra mercoledì e venerdì è prevista una risalita di aria calda con un nuovo aumento delle temperature. Nelle regioni centrali, come le Marche, si potranno raggiungere già da giovedì i 26/27 gradi; anche in Emilia Romagna venerdì è previsto un nuovo apice di caldo e si potranno raggiungere i 25/26 gradi. Mercoledì cieli nuvolosi e piogge sparse. Possibili temporali lungo la fascia Appenninica. In pianura giornate grigie e uggiose con possibili foschie". Cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo weekend? "Meteo incerto, la tempesta equinoziale potrà portare un cambiamento deciso con un rischio maltempo in gran parte della penisola”.